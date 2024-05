Bericht: USA erlauben der Ukraine Einsatz von US-Waffen bei Charkow

Joe Biden soll Kiew heimlich erlaubt haben, US-Waffen gegen Ziele auf russischem Territorium einzusetzen, berichtet die Zeitschrift Politico. Das Verbot sei allerdings nur für Angriffe nahe Charkow und zur Verteidigung der Stadt aufgehoben worden.

© Spencer Platt/Getty Images

Die US-Regierung hat Kiew im Stillen die Erlaubnis erteilt, mit US-Waffen russische Ziele anzugreifen. Die Erlaubnis gelte aber nur für die Umgebung von Charkow, berichtet die Zeitschrift Politico unter Bezugnahme auf namentlich nicht genannte US-Beamte am Donnerstag. "Der Präsident hat sein Team vor kurzem angewiesen, dafür zu sorgen, dass die Ukraine in der Lage ist, US-Waffen für das Gegenfeuer in Charkow einzusetzen", zitiert Politico einen US-Beamten. Damit könne die Ukraine auf russische Streitkräfte zurückschlagen, "die sie angreifen oder einen Angriff auf sie vorbereiten". Allerdings habe Washington das Verbot für den Einsatz von ATACMS-Raketen oder von den USA gelieferten Langstreckenwaffen zum Angriff auf zivile Infrastruktur oder Ziele unmittelbar auf Russlands Territorium nicht aufgehoben. Analyse Selenskijs Illegitimität ist ansteckend – Biden sollte sich vorbereiten Tatsächlich könne Kiew jetzt mit US-Raketen und -Raketenwerfern abgefeuerte russische Raketen in Richtung Charkow abschießen, so Politico. Nun hätten die ukrainischen Streitkräfte auch die Möglichkeit, US-Waffen gegen russische Truppen einzusetzen, die sich im Grenzgebiet nahe Charkow versammelten, oder gegen russische Flugzeuge, die Bomben auf das ukrainische Militär abwerfen. Diese Änderung in Washingtons Politik sei auf die sich verschlechternden Bedingungen für Kiew auf dem Schlachtfeld und Russlands Vormarsch und die verbesserte Position russischer Truppen in Charkow zurückzuführen. Ukrainische Politiker, einschließlich Wladimir Selenskij, hätten seit Beginn der russischen Offensive in Charkow die US-Administration aufgefordert, ihren Standpunkt zu ändern. Einige US-Beamte seien besorgt, dass Kiew bei seinen Drohnenangriffen militärische Ziele in Russland treffen könne, die nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hätten, berichtet Politico. Washington habe deutlich gemacht, dass Kiew die US-Waffen nur gegen russische Militäranlagen einsetzen dürfe, die im Krieg genutzt würden. Zivile Infrastruktur dürfe nicht angegriffen werden. In den vergangenen Tagen habe die US-Regierung angedeutet, dass eine Entscheidung entweder heimlich bereits getroffen worden sei oder dass ein Beschluss momentan vorbereitet werde, so Politico. Gerüchte über diesbezügliche Gespräche tauchten auf, nachdem die US-Verbündeten Großbritannien und Frankreich erklärt hatten, die Ukraine sollte die Erlaubnis erhalten, Ziele auf Russlands Territorium mit westlichen Waffen anzugreifen. Mehr zum Thema – Waffeneinsatz gegen Russlands Territorium: Sind Olaf Scholz und Joe Biden eingeknickt?

