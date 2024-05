Nuland für US-Unterstützung bei ukrainischen Angriffen auf "militärische Ziele in Russland"

Wenn es nach Victoria Neuland geht, der ehemaligen Staatssekretärin im US-Außenministerium, steht die nächste Eskalationsstufe im Ukraine-Konflikt bevor. Washington müsse Kiew auch bei Angriffen auf russisches Gebiet unterstützen, so Nuland.

Quelle: Gettyimages.ru

Die Ukraine habe das Recht, militärische Ziele auf dem Boden der Russischen Föderation anzugreifen, und die USA und ihre Verbündeten sollten das Land dabei unterstützen, sagte Victoria Nuland, ehemalige US-Staatssekretärin für politische Angelegenheiten im US-Außenministerium, in einem Interview mit ABC News. Mit Blick auf die jüngsten Erfolge der russischen Streitkräfte im Norden des Gebiets Charkiw betonte Nuland, dass die Ukraine in der Lage sein müsse, russischen Operationen von russischen Stützpunkten aus zu begegnen. Wörtlich sagte sie gegenüber ABC News: "Ich denke, wenn die Angriffe direkt von der russischen Grenze aus erfolgen, sollten diese Stützpunkte zum Angriffsziel werden, egal ob die Raketen von dort aus gestartet werden oder die Truppen von dort aus versorgt werden." Die ehemalige US-Staatssekretärin ist der Ansicht, dass nach der jüngsten Entwicklung im Konflikt die USA Kiew noch stärker unterstützen müssen: "Ich denke, es ist an der Zeit, den Ukrainern mehr Hilfe beim Angriff auf diese Stützpunkte innerhalb Russlands zu geben." Nuland zufolge würde dies nicht dazu führen, dass der Konflikt eskaliert und die Vereinigten Staaten stärker verwickelt würden, "da Russland für die Eskalation verantwortlich sei und nun durch unser Zögern einen direkten Vorteil in diesem Krieg erhält". Analyse Globaler Süden hat Selenskijs "Friedensformel" einen Strich durch die Rechnung gemacht Das Wall Street Journal berichtete zuvor, dass die Ukraine die Regierung von US-Präsident Joe Biden gebeten haben soll, bei der Erkundung von Zielen in Russland zu helfen, die Kiew mit seinen eigenen Waffen angreifen könnte. Kiew soll Washington auch gebeten haben, die Beschränkungen für den Einsatz von Waffen, die von den USA zur Verfügung gestellt werden, gegen militärische Ziele in Russland aufzuheben. Das Pentagon hatte zuvor erklärt, dass es seinen Standpunkt bezüglich des Einsatzes der von den USA im Rahmen ihrer Militärhilfe bereitgestellten Waffen durch die Ukraine nicht geändert habe. Mehr zum Thema – Victoria Nuland verrät, warum die USA Kiew nie zu Verhandlungen drängten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.