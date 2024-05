Sprachregelung: David Cameron fordert BBC auf, Hamas als "Terrororganisation" zu bezeichnen

Der britische Außenminister David Cameron fordert von der "BBC", die Hamas als "Terrororganisation" zu bezeichnen. Auslöser ist ein Video der Gruppe, das eine britisch-israelische Geisel zeigen soll, die nach Angaben der Hamas bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde.

Quelle: AFP © AFP PHOTO / JEFF OVERS-BBC

Der britische Außenminister David Cameron hat die BBC aufgefordert, die Hamas als terroristische Organisation zu bezeichnen. Damit könne der öffentlich-rechtliche Sender den Vorwurf entkräften, dass er "vor einer zutreffenden Beschreibung der islamistischen Gruppe zurückscheut, die israelische Geiseln festhält", so Cameron. Nahost: Hamas formiert sich im Norden des Gazastreifens neu - heftige Gefechte in Rafah Der britische Außenminister erklärte gegenüber der BBC-Journalistin Laura Kuenssberg, dass der Sender seine Richtlinien angesichts eines von der Hamas veröffentlichten Videos überdenken solle, das die britisch-israelische Geisel Nadav Popplewell zeigt, die nach Angaben der Gruppe im Gazastreifen ums Leben gekommen ist. In einer am Samstag veröffentlichten Erklärung der Hamas hieß es, der 51-Jährige sei gestorben, nachdem er vor einem Monat bei einem israelischen Luftangriff verwundet worden war. Cameron sagte am Sonntag, er könne keine Auskunft über Popplewells Schicksal geben, solange das Außenministerium die Vorgänge untersuche. Cameron fügte hinzu: "Wie jeder andere habe ich gestern Abend das von der Hamas veröffentlichte Video auf Twitter, X, gesehen, in dem Nadav auf die Frage antwortet, wer er sei. Und ich habe das Video gesehen und denke, was für gefühllose Menschen das sind, die so mit den Gefühlen der Familie spielen." Cameron führte weiter aus, dass er Popplewells Familie getroffen habe und "wisse, was sie seit über 200 Tagen durchmachen". Er fügte hinzu: "Und wenn man sieht, wozu die Hamas bereit ist, wird einem klar, mit welch schrecklichen, furchtbaren, unmenschlichen Menschen wir es zu tun haben, offen gesagt [...] Vielleicht ist es tatsächlich ein Moment für die BBC, sich erneut zu fragen: 'Sollen wir diese Leute als Terroristen bezeichnen?' Sie sind Terroristen." Die BBC scheut in der Tat die Bezeichnung "Terrororganisation" im Zusammenhang mit der Hamas, um nicht in den Verdacht zu geraten, in dem Konflikt zwischen der Hamas und Israel als parteiisch angesehen zu werden. Ägypten stellt Friedensvertrag mit Israel in Frage und will sich Völkermord-Klage anschließen In einer Erklärung nach einem Treffen mit britischen Juden, dem Board of Deputies of British Jews, im Oktober hatte die BBC erklärt, dass sie "das Wort Terrorist nicht verwendet, ohne es zuzuordnen, noch verbieten wir Wörter". Weiter hatte der Sender erklärt, dass "wir seit einigen Tagen den Begriff 'militant' nicht mehr als Standardbeschreibung für die Hamas verwenden, da wir der Meinung sind, dass diese Beschreibung für unser Publikum weniger zutreffend ist, je weiter sich die Situation entwickelt". Nach Angaben des israelischen Forums für Geiseln und vermisste Familien wurde Popplewell zusammen mit seiner Mutter während des Hamas-Angriffs auf den Süden Israels am 7. Oktober in ihrem Haus im Kibbuz Nirim gefangen genommen. Sein Bruder wurde getötet. Seine Mutter wurde während eines vorübergehenden Waffenstillstands im November freigelassen. Mehr zum Thema – Atombomben auf Gaza!? - US-Senator Lindsey Graham hätte nichts dagegen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.