Medien: Erste F-16-Kampfjets sollen im Juni oder Juli in der Ukraine eintreffen

Die ersten der Kiew versprochenen F-16-Kampfjets könnten im Juni oder Juli in dem Land eintreffen, so Reuters. Es handelt sich um sechs Flugzeuge. Moskau warnte, dass es deren Übergabe an Kiew als Provokation durch die USA und die NATO betrachten würde.

Quelle: Gettyimages.ru © Horacio Villalobos#Corbis

Die Ukraine rechnet damit, im Juni oder Juli ihre ersten F-16-Kampfjets von ihren westlichen Verbündeten zu erhalten, wie Reuters eine hochrangige militärische Quelle in Kiew zitierte. Der Gesprächspartner der Nachrichtenagentur gab nicht an, welches Land die Flugzeuge liefern wird. Die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine war zuvor von Dänemark, den Niederlanden, Norwegen und Belgien zugesagt worden. KI im Luftkampf: F-16-Kampfjet fliegt ohne Piloten Anfang dieser Woche behauptete der Sprecher des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte Ilja Jewlasch, dass einige ukrainische Piloten ihre Ausbildung abschließen und für Kampfeinsätze bereit sein würden, wenn die Kampfjets im Lande eintreffen. Anfang Mai hatte er eingeräumt, dass Kiew die ersten Flugzeuge "nach Ostern" erhalten werde. Das ukrainische Militär und Personal wird seit Monaten von westlichen Partnern ausgebildet. Im März hatte die New York Times geschrieben, dass sich der Prozess aufgrund der mangelnden Englischkenntnisse der Piloten verzögert habe, was sich auch auf den Zeitplan der Lieferungen ausgewirkt habe. Nach Angaben der Zeitung könnte die Ukraine im Sommer sechs der 45 von den europäischen Verbündeten zugesagten Kampfjets erhalten. Russlands Präsident Wladimir Putin versprach, dass das russische Militär die Kampfflugzeuge und andere westliche Ausrüstung zerstören wird, wenn sie an Kiew übergeben werden. Das russische Außenministerium warnte, dass Moskau jede Modifikation der von der Ukraine erhaltenen F-16 als Atomwaffenträger und die Entsendung der Flugzeuge nach Kiew als "gezielte Provokation" der USA und der NATO betrachten würde. Mehr zum Thema – Medienbericht: EU will Kiew "Sicherheitszusagen" geben

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.