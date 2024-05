"Völkermordende Regierung" – Kolumbien bricht diplomatische Beziehungen zu Israel ab

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro verurteilt die anhaltenden Kampfhandlungen Israels im Gazastreifen als "Ausrottung eines ganzen Volkes". Die diplomatischen Beziehungen zu Israel sollen abgebrochen werden.

Quelle: AFP © Raul Arboleda

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro verurteilt die anhaltenden Kampfhandlungen Israels im Gazastreifen als "Ausrottung eines ganzen Volkes". Die diplomatischen Beziehungen zu Israel sollen abgebrochen werden. Studentenproteste in den USA: Hunderte Festnahmen von Pro-Palästina-Demonstranten Bogota wird die diplomatischen Beziehungen zu Israel wegen dessen "völkermörderischer" Führung abbrechen, kündigte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro am Mittwoch an. Bereits im März hatte er im Anschluss an eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand und mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen gefordert wurde, angekündigt, die Beziehungen zum jüdischen Staat abzubrechen, sollte dieser die Forderungen nicht erfüllen. In einer Rede zum Tag der Arbeit in Bogota drückte Petro erneut seine Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen aus, deren "Kinder gestorben sind, zerstückelt von Bomben", so Petro. Er fügte hinzu: "Hier, vor Ihnen ... als Präsident der Republik, kündige ich an, dass wir morgen, am 2. Mai, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abbrechen werden, weil es eine völkermordende Regierung hat [...] eine Zeit des Völkermords, der Auslöschung eines ganzen Volkes vor unseren Augen, darf nicht wiederkehren ... wenn Palästina stirbt, stirbt die Menschheit." Der israelische Außenminister Israel Katz verurteilte den Schritt und beschuldigte Präsident Petro, die Hamas zu unterstützen "und sich auf die Seite der verabscheuungswürdigsten Monster zu stellen, die die Menschheit kennt". Er bezeichnete den südamerikanischen Staatschef in einem Beitrag auf X (früher Twitter) am Mittwoch als "hasserfüllten, antisemitischen Präsidenten". Polizei in USA geht gewaltsam gegen Studenten vor: Proteste an Unis gegen Gaza-Krieg weiten sich aus Die militante Palästinenserorganisation Hamas hatte am 7. Oktober vergangenen Jahres einen Überraschungsangriff auf Israel gestartet, bei dem mehr als 1.100 Israelis getötet und mindestens 250 Menschen als Geiseln genommen wurden. Kurz nach Beginn der Militäroperation der Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) im Gazastreifen, bei der nach Angaben der örtlichen Behörden bisher rund 34.000 Palästinenser getötet wurden, rief Kolumbien seinen Botschafter in Israel zurück. Die Blockade der Enklave durch die IDF, die massiven Bombardierungen und die daraus resultierende humanitäre Krise haben eine breite Verurteilung hervorgerufen. Brasilien, Chile, Bolivien, Honduras, Belize, der Tschad, Jordanien, Bahrain, die Türkei und Südafrika haben ihre Botschafter wegen der Feindseligkeiten im Gazastreifen aus Israel abberufen, einige haben ihre Beziehungen sogar ganz abgebrochen. Südafrika verurteilt zwar die Hamas, hat aber vor dem von den Vereinten Nationen unterstützten Internationalen Gerichtshof (IGH) Klage gegen Israel erhoben und wirft dem Land Völkermord an der Zivilbevölkerung vor. In seinem Urteil forderte der Gerichtshof Israel auf, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um Völkermord zu verhindern, alle IDF-Angehörigen zu bestrafen, die solche Taten begehen, und Beamte zu bestrafen, die öffentlich zum Völkermord an Palästinensern aufrufen. Das Gericht forderte außerdem Maßnahmen zur Beseitigung der "widrigen Lebensbedingungen im Gazastreifen". Mehr zum Thema – Geiseldeal: US-Zeitung veröffentlicht Details des geplanten Gaza-Abkommens

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.