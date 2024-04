Unangekündigt: NATO-Generalsekretär Stoltenberg zu Besuch in Kiew

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Montag zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij gab er eine Pressekonferenz, die von Durchhalteparolen gekennzeichnet war.

© Screenshot des Livestreams / NATO

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Laut seinem Pressedienst plane er, eine gemeinsame Pressekonferenz mit Wladimir Selenskij abzuhalten. Stoltenberg hatte zuvor an die Verbündeten appelliert, von Unterstützungsversprechen für die Ukraine zu tatsächlichen Waffenlieferungen überzugehen. Er forderte sie auf, anzuerkennen, dass die USA und Europa es versäumt hätten, der Ukraine in den letzten Monaten die versprochene militärische Unterstützung zukommen zu lassen. Während der gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskij sagte Stoltenberg, dass er sich auf den Tag freue, an dem die Ukraine Mitglied des Bündnisses werde. Mehr zum Thema - Stoltenberg: Die NATO hat nicht die versprochene Hilfe geliefert

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.