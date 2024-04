Ukraine verweigert Wehrdienstverweigerern im Ausland konsularische Dienste

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba erklärte am Dienstag, dass im Ausland lebende Männer im wehrfähigen Alter in Konsulaten nicht mehr bedient werden. Geschätzt leben allein in der EU 650.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter.

Quelle: Gettyimages.ru

Ukrainische Konsularbüros werden im Ausland lebende Männer im kampfbereiten Alter, die nicht bereit sind, ihr Leben für das Überleben ihres Landes zu riskieren, nicht mehr bedienen, sagte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba am Dienstag. Waffen für Ukraine, Israel und Taiwan: US-Kongress billigt Hilfspaket Die diplomatischen Vertretungen Kiews in mehreren westlichen Ländern bearbeiteten am Dienstag keine solchen Anträge mehr, wie mehrere ukrainische Medien berichteten. Dokumente, die für ukrainische Männer im kampffähigen Alter fertiggestellt wurden, werden den Berichten zufolge zurückgehalten. Kuleba bestätigte am Dienstag in einem Social-Media-Posting, dass er die Änderung der Politik angeordnet habe und damit Männer ermutigt, besser genötigt werden sollten, für eine mögliche Einberufung zum Militärdienst in die Ukraine zurückzukehren. Er schrieb: "Wie es jetzt aussieht, ist ein Mann im wehrpflichtigen Alter ins Ausland gegangen, hat seinem Staat gezeigt, dass er sich nicht um sein Überleben kümmert, und dann kommt er und will Dienstleistungen von diesem Staat erhalten. So geht das nicht. Unser Land befindet sich im Krieg." Geschätzt 650.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter in EU Die Anordnung, allen Männern im Alter von 18 bis 60 Jahren die konsularischen Dienste zu verweigern, wurde erstmals am Montag von ukrainischen Medien veröffentlicht. Kuleba bezeichnete seine Entscheidung als "fair" und im Einklang mit der umstrittenen Reform der militärischen Mobilmachung, die Präsident Wladimir Selenskij in diesem Monat unterzeichnet hat. Die Änderungen sehen verschiedene Strafen für die Verweigerung des Wehrdienstes vor. Analyse Zerstörung des Fernsehturms in Charkow macht Ukraine eine Reihe von Problemen Nach Angaben von EU-Beamten leben schätzungsweise 650.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter in der EU. Kiew hat diesen Pool als eine bedeutende ungenutzte Quelle von Arbeitskräften für die Streitkräfte identifiziert. Wenn die Reformen im nächsten Monat in Kraft treten, wird das Wehrpflichtalter von 27 auf 25 Jahre gesenkt, die Ausnahmeregelungen werden verschärft und die potenziellen Wehrpflichtigen werden verpflichtet, ihre persönlichen Daten beim Verteidigungsministerium zu aktualisieren. Alle Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren müssen unabhängig von ihrer Eignung Papiere mit sich führen, die ihre Registrierung bei einer Einberufungsstelle bestätigen. Auf die Frage, wie viele Soldaten Kiew zu mobilisieren gedenke, wich Selenskij Anfang April aus und behauptete, Moskau plane die Einberufung von 300.000 zusätzlichen Soldaten. Russische Beamte wiesen seine Behauptung mit dem Hinweis darauf zurück, dass das Militär genügend Freiwillige anzieht, um die Personalziele zu erreichen. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte am Dienstag, dass sich die Verluste der ukrainischen Streitkräfte seit Februar 2022, als die Kampfhandlungen begannen, auf fast 500.000 Mann belaufen. Mehr zum Thema – "Boombranche unter Beschuss": Deutsche Rüstungsindustrie mischt in der Ukraine kräftig mit

