Pjöngjang: Neue Flugabwehrrakete getestet

Nordkorea testete eine Flugabwehrrakete neuen Typs und einen überdimensional großen Sprengkopf für einen strategischen Marschflugkörper, teilt die staatliche Nachrichtenagentur KCNA mit.

Quelle: Gettyimages.ru © API / Contributor

Nach Angaben staatlicher Medien hat Nordkorea eine neue Flugabwehrrakete vom Typ Pyoltsi-1-2 und einen "supergroßen Sprengkopf" für einen strategischen Hwasal-1 Ra-3-Marschflugkörper erprobt. Beide Tests waren Teil regulärer Aktivitäten der Raketenverwaltung der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) und ihrer zugehörigen Verteidigungsforschungsinstitute, meldet die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Inzwischen soll Südkoreas Generalstab bekanntgegeben haben, dass Nordkorea erneut eine nicht identifizierte ballistische Rakete in Richtung des Ostmeeres abgefeuert habe. Wie es heißt, gibt es keine weiteren Details dazu. Nordkorea bestätigt erfolgreichen Test eines Hyperschallgefechtskopfes Japans Verteidigungsministerium kündigte wiederum an, dass ein Objekt, bei dem es sich möglicherweise um eine von Nordkorea abgefeuerte ballistische Rakete handle, bereits abgestürzt sei. Schiffe würden diesbezügliche Informationen im Auge behalten. Wenn Wrackteile entdeckt würden, müsse man, ohne sich denen zu nähern, die Küstenwache informieren. Wie der japanische Fernsehsender NHK mit Nennung von Quellen in der Regierung berichtete, sei eine mögliche nordkoreanische ballistische Rakete außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans abgestürzt. Zuletzt meldete Nordkorea am vergangenen Freitag einen Sprengkopftest für Marschflugkörper, aber auch den Start einer neuen Flugabwehrrakete. Die Übungen umfassten den Leistungstest eines überdimensional großen Sprengkopfes für die strategischen Marschflugkörper und den Probestart einer neuen Flugabwehrrakete, berichteten staatliche Medien unter Bezugnahme auf die Raketenverwaltung der DVRK. Nach eigenen Angaben hatte Nordkorea im März erfolgreich ein Feststofftriebwerk für eine Hyperschall-Mittelstreckenrakete "neuen Typs" getestet. Das Land bezog sich dabei auf ein Waffensystem von strategischer Bedeutung und deutete an, dass die Rakete auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden könnte. Hyperschallraketen sind besonders schwer abzufangen, da sie sich mit mehr als der fünffachen Schallgeschwindigkeit fortbewegen und sehr manövrierfähig sind. Bei Mach 5 oder höher kann eine solche Rakete die 195 Kilometer zwischen Pjöngjang und Seoul in unter zwei Minuten zurücklegen. Mehr zum Thema - Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete in Richtung Japanisches Meer ab

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.