Kolumbien will der BRICS-Gruppe beitreten

Kolumbien möchte so bald wie möglich ein vollwertiges Mitglied der BRICS-Gruppe werden. Sein Nachbar Brasilien werde die Kandidatur unterstützen, heißt es in der Erklärung von Luiz Inácio Lula da Silva und Gustavo Petro, den Präsidenten Brasiliens und Kolumbiens.

Quelle: Legion-media.ru © H. Tschanz-Hofmann

Kolumbien möchte so bald wie möglich ein vollwertiges Mitglied der BRICS-Gruppe werden, und Brasilien wird seine Kandidatur unterstützen. Dies geht aus einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Brasilien und Kolumbien hervor, die nach ihrem Treffen in Bogota am Dienstag veröffentlicht wurde. Escobar: "BRICS werden die Regeln der Multipolarität in der Welt diktieren" Die BRICS-Gruppe, die bisher aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bestand, hat zuletzt eine große Erweiterungswelle erlebt. Vier weitere Länder – Äthiopien, Iran, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate – traten der Gruppe zu Beginn dieses Jahres bei, und es wird erwartet, dass in Zukunft weitere Länder hinzukommen werden. "Der Präsident [Gustavo Petro] brachte das Interesse Kolumbiens zum Ausdruck, so bald wie möglich als Vollmitglied der BRICS beizutreten, und Präsident Lula begrüßte diese Initiative und versprach, die Kandidatur Kolumbiens zu fördern", heißt es in der Erklärung von Luiz Inácio Lula da Silva und Gustavo Petro. Mehrere andere Länder haben ihr Interesse an einer Aufnahme in die Gruppe der nicht-westlichen Volkswirtschaften bekundet, und einige haben bereits formelle Anträge gestellt, darunter Venezuela, Thailand, Senegal, Kuba, Kasachstan, Belarus, Bahrain und Pakistan. Im Februar gab Venezuela bekannt, dass es hoffe, auf dem nächsten Gipfeltreffen der Gruppe im Oktober in Russland die BRICS-Mitgliedschaft zu erhalten. Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat erklärt, dass die Entstehung einer neuen multipolaren Welt "unumkehrbar" sei und bezeichnete die Gruppe als "Zukunft der Menschheit". Lawrow: BRICS-Länder haben G7 bereits bei mehreren Kennzahlen überholt Wie der südafrikanische Botschafter in Russland, Mzuvukile Jeff Maqetuka, im Februar gegenüber der Nachrichtenagentur TASS erklärte, werden voraussichtlich 25 Länder während des Gipfeltreffens der Gruppe im Oktober in der russischen Stadt Kasan einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) erwirtschaften die BRICS-Staaten derzeit bis zu 36 Prozent des weltweiten BIP in Kaufkraftparität (KKP), während es bei der G7-Gruppe nur etwas mehr als 30 Prozent sind. Die Leiterin der Neuen Entwicklungsbank (NDB), Dilma Rousseff, sagte im Februar, dass die BRICS-Mitgliedsstaaten die G7 in Bezug auf ihren Anteil am nominalen globalen BIP innerhalb der nächsten vier Jahre überholen würden. Ihr zufolge wird der Anteil der Gruppe an der globalen Wirtschaftsleistung bis 2028 auf 40 Prozent steigen, während der Anteil der G7-Gruppe der Industrieländer auf 27,8 Prozent sinken wird. Mehr zum Thema – Maduro: Es entsteht eine neue Welt – Die Herrschaft des Westens ist vorbei

