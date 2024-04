EU fordert mehr Hilfe zur ukrainischen Luftverteidigung und Ausweitung der Iran-Sanktionen

Der Spitzendiplomat der Europäischen Union forderte die Außenminister der G7 am Donnerstag auf, schnell konkrete Schritte zu unternehmen, um der Ukraine mehr Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen, und warnte, dass weitere Verzögerungen den Krieg zugunsten Moskaus kippen könnten. Dabei dürfe sich die EU nicht allein auf die Vereinigten Staaten verlassen, mahnte Josep Borrell. "Wir müssen selbst Verantwortung übernehmen."

Ohne weitere Patriot-Luftabwehrraketensysteme zum Schutz vor russischen Raketenangriffen "wird das Stromsystem der Ukraine zerstört werden. Und kein Land kann kämpfen, ohne zu Hause, in den Fabriken und an der Front Strom zu haben", warnte der EU-Außenbeauftragte.

Er sprach am Rande eines G7-Außenministertreffens auf der italienischen Ferieninsel Capri, bei dem der Ukraine-Krieg und die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten wegen des beispiellosen Angriffs Irans auf Israel ganz oben auf der Tagesordnung standen.

US-Außenminister Antony Blinken schloss sich Borrells Aufforderung an und sagte, er hoffe, dass die US-Finanzierung für die Ukraine bald vom Kongress bewilligt werde, dass aber auch andere Verbündete sich engagieren müssten. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nahmen als Gäste an dem Treffen teil. Kuleba unterstrich den Bedarf seines Landes an wesentlicher militärischer Unterstützung, einschließlich Artillerie, Munition und Luftabwehrsystemen, da Russland an der Frontlinie vorrücke.

Der Krieg in der Ukraine und der Krieg zwischen Israel und der Hamas standen im Mittelpunkt des Treffens der Außenminister des Vereinigten Königreichs, Kanadas, Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Japans und der Vereinigten Staaten in Capri, das sich mit anderen regionalen diplomatischen Bemühungen, die die gleichen Botschaften aussenden, überschnitt. Am Mittwoch kündigten die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel an, die Sanktionen gegen Iran zu verschärfen, um dessen Drohnen- und Raketenlieferungen an Stellvertreter in Gaza sowie im Jemen und im Libanon zu unterbinden.

Mehr zum Thema – Der russisch-europäische Krieg wird unvermeidlich