Weißes Haus: Militärengagement für Israel anders als für die Ukraine

Die USA werden russische Drohnen und Raketen, die auf die Ukraine abgefeuert werden, nicht abschießen, anders als die US-Streitkräfte, die Israel am vergangenen Wochenende vor einem iranischen Angriff geschützt haben. Die USA haben nicht die Absicht, russische Streitkräfte im Namen Kiews direkt anzugreifen, sagte ein hoher Beamter.

Quelle: Gettyimages.ru © Joshua Roberts

Die USA werden keine russischen Drohnen und Raketen abschießen, die auf die Ukraine abgefeuert wurden, im Gegensatz zu den US-amerikanischen Streitkräften, die Israel am vergangenen Wochenende vor einem iranischen Angriff geschützt haben. Dies sagte der Sprecher für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby, am Montag vor Journalisten. Trump macht Biden für iranischen Angriff auf Israel verantwortlich Die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich hatten Israel geholfen, einen massiven iranischen Raketenbeschuss abzuwehren, den Teheran als Vergeltung für einen israelischen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus Anfang des Monats bezeichnet hatte. Kirby wurde während eines täglichen Briefings gefragt, ob dieselbe Taktik auch im Ukraine-Konflikt angewendet werden könnte. "Ich wusste, dass diese Frage kommen würde", antwortete er. "Sehen Sie: andere Konflikte, anderer Luftraum, anderes Bedrohungsbild. Und [Präsident Joe Biden] hat von Anfang an [seit Beginn der Feindseligkeiten in der Ukraine] deutlich gemacht, dass die USA in diesem Konflikt nicht in einer Kampfrolle beteiligt sein werden." Die westlichen Mächte haben sich verpflichtet, Kiew so lange zu unterstützen, wie es nötig ist, um Russland zu besiegen. Sie haben jedoch wiederholt die Idee eines direkten Angriffs auf die russischen Streitkräfte abgelehnt. Selbst die französische Regierung, die die Entsendung von Truppen in die Ukraine nicht ausschließt, stellte klar, dass ein hypothetischer Einsatz nur dazu dienen würde, ukrainische Soldaten von kampffreien Aufgaben zu entlasten, damit Kiew mehr eigene Truppen an die Front schicken könne. Dem britischen Außenminister, David Cameron, wurde in einem Interview für LBC am Montag die gleiche Frage gestellt wie Kirby. Er sagte: "Ich denke, dass es eine gefährliche Eskalation wäre, wenn die NATO-Truppen direkt mit den russischen Streitkräften in Konflikt geraten würden." Anstatt "westliche Flugzeuge über [ihrem] Himmel zu haben, die versuchen, Dinge abzuschießen", brauche die Ukraine vielmehr Luftabwehrsysteme, schlug Cameron vor. Selenskij fordert: Behandelt und unterstützt die Ukraine wie Israel Moskau betrachtet den Ukraine-Konflikt als einen von den USA geführten Stellvertreterkrieg gegen Russland, bei dem die Ukrainer als "Kanonenfutter" benutzt werden. Russland hat gewarnt, dass es alle militärischen Einrichtungen, die direkt an den Feindseligkeiten beteiligt sind, als legitime Ziele betrachten wird, unabhängig davon, wer sie betreibt. Die Äußerungen einiger westlicher Beamter scheinen die russische Sicht auf die Dinge zu bestätigen. Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson behauptete letzte Woche, dass die USA und ihre Verbündeten einen "fantastischen Nutzen" aus den für die Ukraine ausgegebenen Geldern ziehen, weil "diese Leute ohne ein einziges Paar amerikanischer Stiefel auf dem Boden für den Westen kämpfen." Mehr zum Thema - Russlands Plan im Ukraine-Konflikt für den kommenden Sommer

