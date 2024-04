Zunehmende Spannungen: Iran warnt USA vor Einmischung in den Konflikt mit Israel

Sollten die USA in die Konfrontation zwischen Israel und Iran eingreifen, werden US-Streitkräfte in der Region zum Zielpunkt von Angriffen, heißt die Botschaft aus Teheran. Iran bereitet sich derzeit auf den Vergeltungsschlag gegen Israel vor.

Die Führung in Teheran sieht in Washingtons Engagement für Israel Potenzial für eine zusätzliche Eskalation in der Region. "Iran hat der Biden-Administration über Vermittlung mehrerer arabischer Länder Anfang der Woche eine Botschaft zukommen lassen", schrieb der israelische Journalist Barak Ravid am Freitagabend auf der Nachrichtenseite Axios unter Berufung auf drei US-Beamte. Die Botschaft habe gelautet:

"Wenn die USA in die Konfrontation zwischen Israel und Iran eingreifen, dann werden US-Streitkräfte in der Region zum Zielpunkt von Angriffen."

Die USA unterhalten unter anderem Stützpunkte im Irak und in Jordanien, die unter dem Vorwand des Kampfes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) eingerichtet worden sind. Zudem betreiben die USA auch einige illegale Militärbasen in Syrien zur Plünderung der lokalen Öl-Ressourcen.

Ein US-Verteidigungsbeamter sagte gegenüber Axios, dass die USA "zusätzliche Mittel" in die Region verlegen, um die regionale Abschreckung zu stärken und den Schutz der US-Streitkräfte zu erhöhen.

Drei US-Beamte sagten, dass die Iraner in den letzten Tagen mehreren arabischen Regierungen mitgeteilt hätten, dass sie die USA für den israelischen Angriff verantwortlich machen, bei dem der iranische General in Damaskus getötet wurde, ungeachtet der Bemühungen der USA, sich von dem Angriff zu distanzieren. Ein hochrangiger US-Beamter sagte, die USA seien an dem Angriff nicht beteiligt gewesen. Die iranische Botschaft lautete, dass im Falle einer Einmischung der USA nach einem iranischen Angriff auf Israel US-Basen in der Region angegriffen würden.

Israel hat sich auf einen Angriff Irans oder seiner Stellvertreter vorbereitet, da die Warnungen vor Vergeltungsmaßnahmen für die Ermordung eines hochrangigen Mitarbeiters der iranischen Botschaft in Damaskus in der vergangenen Woche zunahmen. Länder wie Indien, Frankreich, Polen und Russland haben ihre Bürger vor Reisen in die Region gewarnt. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, sagte, die Bedrohung durch Iran sei real.

Mehr zum Thema ‒ Furcht vor iranischem Angriff: USA appellieren an China, Türkei und Saudi-Arabien