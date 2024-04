Russische Spione? Selenskij deutet an, dass Moskau Kiews Offensivpläne kannte

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij ließ in einem Interview durchblicken, dass Russland genaue Daten darüber hatte, wo Kiews Truppen ihre groß angelegte Offensive im vergangenen Sommer starten sollten. Weitere Einzelheiten dazu nannte er nicht.

Quelle: AFP © GINTS IVUSKANS

Im Rückblick auf die erfolglose Gegenoffensive der ukrainischen Armee im Sommer 2023 deutete Präsident Wladimir Selenskij am Dienstag an, dass die Operation möglicherweise von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen sei. In einem Interview mit den Axel-Springer-Medien äußerte er eine Vermutung, dass Kiews Militärpläne an Russland durchgesickert waren. "Die Russen wussten, wo wir angreifen würden", sagte Selenskij. Nähere Angaben dazu wollte er nicht machen. Auf die Frage, woher er diese Informationen erhalten habe, antwortete Selenskij: "Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Geschichte wird es zeigen." Auf einer Pressekonferenz Ende Februar äußerte der ukrainische Präsident, dass Kiews Gegenoffensivpläne "auf dem Tisch des Kremls lagen", bevor der lang erwartete Angriff begonnen hatte. Trotz milliardenschwerer westlicher Waffenlieferungen gelang es den ukrainischen Streitkräften nicht, die starken russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Meinung "Warum steht sie noch?" Tagesschau drängt den Geheimdienstchef Budanow zu Anschlägen auf Krim-Brücke Ungefähr zur gleichen Zeit erklärte der ukrainische Geheimdienstchef Kirill Budanow gegenüber dem kanadischen TV-Sender CBC News, es gebe Beweise dafür, dass Russland von den ukrainischen Plänen gewusst habe. "Es ist ein ernsthaftes Problem und wir ergreifen Maßnahmen", fügte er hinzu, ohne näher auf die Angelegenheit einzugehen. Die Gegenoffensive im vergangenen Jahr sei nicht erfolgreich gewesen, räumte Selenskij im Interview ein: "Es stimmt, dass wir nicht das gewünschte Ergebnis erzielt haben." Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte in einer Telefonkonferenz mit der Militärführung Ende Dezember 2023, dass die russische Armee die Hauptaufgabe des Jahres erfüllt habe, indem sie die laut angekündigte Gegenoffensive der Ukraine und ihrer NATO-Verbündeten gegen die russischen Streitkräfte vereitelt habe. In einem Gespräch mit russischen Staatsmedien Ende Februar 2024 stellte Schoigu klar, dass mit der Befreiung der Ortschaft Krynki im Gebiet Cherson die sogenannte Gegenoffensive der ukrainischen Truppen beendet sei. Mehr zum Thema - Schoigu: Die sogenannte Gegenoffensive der Ukraine ist gescheitert und vorbei

