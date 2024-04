US-Regierung gibt Verkauf von Kriegsmaterial an Kiew im Wert von 138 Millionen US-Dollar frei

Da "Kiew seine Fähigkeiten zur Verteidigung gegen russische Raketenangriffe ausbauen müsse", genehmigte die US-Regierung die Ausfuhr militärischer Ausrüstung im Wert von 138 Millionen US-Dollar an die Ukraine.

Quelle: Gettyimages.ru

Die US-Regierung hat den Verkauf militärischer Ausrüstung im Wert von 138 Millionen US-Dollar (rund 127 Millionen Euro) an die Ukraine genehmigt. Kiew müsse seine Fähigkeiten zur Verteidigung gegen russische Raketenangriffe ausbauen, erklärte die Behörde für internationale Sicherheitskooperation (DSCA) heute (Ortszeit). Das Material diene der Reparatur und Aufrüstung des Luftabwehrsystems Hawk und werde den Schutz der Bevölkerung und von wichtiger Infrastruktur verbessern. Wer darf für den Frieden sein? Der Spiegel verurteilt fraktionsübergreifenden Friedensappell Die USA hatten der Ukraine bereits mehrere Luftabwehrsysteme zur Verfügung gestellt, darunter Patriot-Batterien aus US-Produktion sowie ältere Geräte etwa vom Typ Hawk. Dadurch wurde die ukrainische Luftverteidigung erheblich verbessert, die zum Zeitpunkt der militärischen Eskalation in der Ukraine vor mehr als zwei Jahren größtenteils aus Flugzeugen und Raketensystemen aus der Sowjetzeit bestand. Der nun genehmigte Verkauf werde "das grundlegende militärische Gleichgewicht in der Region nicht verändern", erklärte die DSCA. Die USA sind seit Beginn der russischen Sonderoperation im Februar 2022 der wichtigste militärische Unterstützer Kiews. Seit Monaten blockieren jedoch die oppositionellen Republikaner im Kongress unter dem Druck des früheren US-Präsidenten Donald Trump, der im November erneut zur Wahl antreten will, ein neues Hilfspaket im Wert von 60 Milliarden US-Dollar (rund 55,2 Milliarden Euro). Ohne die Zustimmung des Kongresses zu weiteren Hilfen drohe seinem Land eine Niederlage im Krieg gegen Russland, hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij am Wochenende gewarnt. Mehr zum Thema – "Warum steht sie noch?" Tagesschau drängt den Geheimdienstchef Budanow zu Anschlägen auf Krim-Brücke



