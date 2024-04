Pentagon bezahlt SpaceX 23 Millionen US-Dollar für Lieferung von Starlink-Terminals an die Ukraine

Das Pentagon und SpaceX haben einen Vertrag über die Lieferung von Starlink an die Ukraine im Juni 2023 unterzeichnet. Der Wert des Geschäfts beläuft sich auf 23 Millionen US-Dollar, die Anzahl zu liefernden Terminals wurde jedoch nicht bekannt gegeben.

Quelle: Gettyimages.ru © Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket

Der Vertrag zwischen der US-Armee und Elon Musks SpaceX über die Aufstellung von Starlink-Satelliten-Terminals in der Ukraine kostete 23 Millionen US-Dollar, berichtet Bloomberg unter Berufung auf eine Erklärung eines Pentagonsprechers. Bisher wurde die Höhe des vor fast einem Jahr unterzeichneten Vertrags nicht genannt. Der Vertrag ist ab Juni 2023 gültig und läuft im Mai aus. Ob er verlängert wird, ist nicht bekannt. Das Starlink-Netz soll einen Internetzugang von überall auf der Welt mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde ermöglichen, was dem 5G-Standard entspricht. Derzeit befinden sich mehr als 5.000 solcher Geräte in einer niedrigen Erdumlaufbahn, etwa 550 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Das entspricht etwa der Hälfte aller aktiven Satelliten. Jedes Gerät ist auf eine Betriebsdauer von dreieinhalb Jahren ausgelegt. SpaceX baut Netz aus Hunderten Spionagesatelliten für US-Geheimdienst SpaceX hat Kiew den Zugang zum globalen Satelliten-Internetsystem Starlink und zu Zehntausenden von Endgeräten verschafft, nachdem Russland seine militärische Sonderoperation in der Ukraine gestartet hatte. Im vergangenen April behauptete Michail Fjodorow, der ukrainische Minister für digitale Transformation, dass Kiew über 42.000 Starlink-Terminals verfüge. Gleichzeitig betonte Elon Musk, der Eigentümer des Unternehmens, dass die Geschäftsbedingungen der SpaceX-Dienste die Nutzung der Satellitenkommunikation für offensive militärische Operationen verbieten. Im März dieses Jahres leiteten Mitglieder des US-Repräsentantenhauses von der Demokratischen Partei eine Untersuchung gegen SpaceX ein, um die Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen, die das Unternehmen ergriffen hatte, um sicherzustellen, dass seine Starlink-Satellitenterminals nicht in den Besitz des russischen Militärs gelangen. Dass das russische Militär das Starlink-System nutzt, berichten ukrainische und westliche Medien seit Monaten. Nach Angaben eines Gesprächspartners von Defense One wurde die Nutzung der Terminals durch russische Truppen erstmals im vergangenen Herbst festgestellt. Der Kreml wies darauf hin, dass Starlink-Terminals in Russland nicht zertifiziert sind, nicht offiziell geliefert werden und im Land nicht verwendet werden können. Derweil schrieb die Zeitung Kommersant im vergangenen Frühjahr, dass russische Online-Shops begonnen haben, Starlink-Terminals zum Kauf anzubieten. Mehr zum Thema - Düstere Prognose für Kiew: Elon Musk warnt vor dem Fall Odessas

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.