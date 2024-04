Außenministerium: Moskau weiß, dass schwedische Söldner auf Kiews Seite kämpfen

Russland ist bekannt, dass Söldner aus Schweden im Ukraine-Konflikt gegen die russischen Streitkräfte kämpfen. Dies gab das Außenministerium in Moskau auf Anfrage der Nachrichtenagentur RIA Nowosti bekannt.

Quelle: Sputnik © PAWEL LISSIZYN

Moskau ist sich der Beteiligung ausländischer, darunter schwedischer, Söldner an Feindseligkeiten auf der Seite des Kiewer Neonazi-Regimes bewusst, teilte das russische Außenministerium gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit. Zuvor hatte Tumas Vanesk, der Sprecher des schwedischen Außenministeriums, im Gespräch mit der Agentur erklärt, dass die ukrainische Botschaft in Stockholm schwedische Staatsbürger für die Teilnahme an den Kämpfen rekrutieren könne, da dies nicht im Widerspruch zum Völkerrecht stehe. Hierbei zitiert RIA Nowosti aus der Stellungnahme der Behörde in Moskau: "Versuche des schwedischen Außenministeriums, solche 'Glückssoldaten' ungeschickt zu legitimieren und damit tatsächlich noch mehr schwedische Staatsbürger zu Reisen in die 'heiße Zone' zu bewegen, zeigen Stockholms völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal seiner eigenen Bürger." Obwohl es auf der Website der ukrainischen Botschaft in Schweden derzeit keinen Hinweis auf die ukrainische Fremdenlegion gebe, könne man kaum daran zweifeln, dass die Anwerbung von schwedischen Bürgern durch die ukrainische diplomatische Vertretung über andere Kanäle erfolge, führte das Ministerium aus. Medienberichten zufolge wurde die Fremdenlegion der Ukraine im Jahr 2022 unmittelbar nach dem Beginn der russischen Militäroperation gegründet. Zugleich wies das Außenministerium in Moskau darauf hin, dass sich rund 90 schwedische Söldner nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in der Ukraine aufhielten, von denen 25 bereits eliminiert worden seien. Analyse Russlands Raketenangriff auf französische Söldner in Odessa – Gruß und freundliche Warnung an Macron Diese Tatsache sollten nicht nur schwedische Bürger, sondern auch all jene bedenken, "die Pläne für bewaffnete Aktionen gegen russische Truppen in der Zone der militärischen Spezialoperation schmieden", hieß es in der Stellungnahme. Die Behörden ausländischer Staaten sollten sich dessen bewusst sein und die Verantwortung für das Schicksal ihrer Bürger tragen. Mehr zum Thema - Wien: Außenministerium dementiert Tod von Österreichern in der Ukraine

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.