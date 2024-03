Kreml nennt Bedingungen für Gespräche mit den USA

Unter Berufung auf den Ukraine-Konflikt hat Washington im Februar 2022 fast alle Beziehungen zu Moskau abgebrochen. Moskau ist weiterhin zum Dialog mit Washington bereit, aber nur, wenn die Gespräche umfassend sind.

Quelle: www.globallookpress.com © Alexey Belki / Business Online

Russland ist nach wie vor für Verhandlungen mit den USA offen, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Aber man werde nur im Falle einer umfassenden Diskussion über alle wichtigen Fragen zustimmen. Der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, erklärte am Dienstag, die diplomatische Vertretung habe seit dem Terroranschlag in Moskau am Freitag nur "vorübergehende" Kontakte mit der US-Regierung unterhalten. In der kommenden Woche werde man jedoch "die bilateralen Beziehungen erörtern, wie wir weitermachen können und ob es überhaupt eine Chance gibt, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen nicht völlig zerstört werden". USA bereit zu Gesprächen über Rüstungskontrolle mit Russland und China Moskau habe genügend "politischen Willen" für Gespräche mit Washington, sei aber "für eine umfassende Diskussion aller Fragen", stellte Peskow später am Tag klar. Er bezog sich auch auf den russischen Präsidenten: "[Präsident Wladimir Putin] hat wiederholt gesagt, dass wir für einen Dialog offen sind und dass wir es für notwendig halten, alle Themen umfassend zu diskutieren. Man kann nicht einige Themen aus dem allgemeinen Kontext herausnehmen, der jetzt unsere bilateralen Beziehungen beherrscht." Im November 2023 hatte der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow geäußert, dass Russland herauszufinden versuche, ob es unter den gegenwärtigen Umständen überhaupt sinnvoll sei, mit den USA zu sprechen. Washington hatte im Februar 2022 unter Berufung auf den Ukraine-Konflikt fast alle Beziehungen zu Moskau abgebrochen. Im August desselben Jahres sagte Botschafter Antonow, dass "nur ein paar Krümel" übrig geblieben seien. Er nannte eine Hotline zur Entflechtung in Syrien, die Erforschung des Weltraums und einige Aktivitäten zur Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen. Seitdem hat Russland jedoch seine Teilnahme am neuen START-Vertrag über die Kontrolle von Atomwaffen ausgesetzt. Dabei verwies das Land auf Äußerungen der USA, wonach sie Moskau durch die Aufrüstung und Finanzierung der Ukraine eine "strategische Niederlage" zufügen würden. Nach Äußerungen von Peskow aus dem vergangenen Monat habe Russland keinen "politischen Willen" Washingtons gesehen, sich auf ernsthafte Gespräche mit Moskau einzulassen. Mehr zum Thema - "Die Klügeren werden sich Gedanken machen" – Putin erwartet Vernunft von den Deutschen

