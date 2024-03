Internationale Kernforschung: CERN kappt Beziehungen zu 500 mit Russland verbundenen Spezialisten

Wie jetzt bekannt wurde, werden Hunderte von Spezialisten den Zugang zum Large Hadron Collider in Genf verlieren, so ein Sprecher der Forschungseinrichtung. Begründet wird die Maßnahme damit, dass sie entweder selbst Russen seien oder Verbindungen nach Russland besäßen.

Quelle: AFP © Bertrand GUAY / POOL / AFP

Die Europäische Organisation für Kernforschung (CERN) wird im Laufe des Jahres die Zusammenarbeit mit Hunderten von Wissenschaftlern einstellen, die Verbindungen zu Russland haben, erklärte der Sprecher des Labors, Arnaud Marsollier, am Dienstag gegenüber RIA Nowosti. Analyse Kerntechnologie der vierten Generation: Russland plant Durchbruch in der Atomkraft Das CERN betreibt den 27 Kilometer langen Großen Hadronen-Speicherring (englisch: Large Hadron Collider, LHC), der unter Beteiligung von Physikern aus vielen Ländern, darunter auch Russland, gebaut und 2010 in Betrieb genommen wurde. Er hat es Wissenschaftlern ermöglicht, die Existenz des Higgs-Bosons zu bestätigen, eines Teilchens, das anderen Teilchen wie Elektronen und Quarks Masse verleiht. Der Status Russlands als CERN-Beobachterland wurde im März 2022 als Reaktion auf den Beginn der Moskauer Militäroperation in der Ukraine ausgesetzt. Einige Monate später entschied sich das in der Schweiz ansässige Labor gegen eine Verlängerung des Kooperationsabkommens mit Russland und erklärte, dass es sich an alle internationalen Sanktionen halten werde, die wegen des Konflikts gegen Moskau verhängt wurden. Das bestehende Kooperationsabkommen mit Russland läuft am 30. November aus, so Marsollier. "Im Moment haben wir weniger als 500 Spezialisten, die noch mit einer russischen Organisation verbunden sind", fügte er hinzu und erklärte, dass diese nach dem Auslaufen des Abkommens nicht mehr am CERN arbeiten können. Marsollier wies darauf hin, dass das Labor in Meyrin, einem Vorort von Genf, nicht mehr von Russland finanziert wird. "Wir bereiten uns darauf vor, dass andere Gruppen in Zukunft Aufgaben am Large Hadron Collider übernehmen können." Mechanik-Unterricht im All: Kosmonaut Borissow zeigt Dschanibekow-Effekt Die Unterbrechung der Zusammenarbeit zwischen Russland und dem CERN wird "die Entwicklung der Wissenschaft" überall auf der Welt verlangsamen, sagte Pawel Logatschow, der Leiter des Budker-Instituts für Kernphysik der Sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften, am Dienstag gegenüber TASS. Das Zerwürfnis zwischen Moskau und dem Westen wirkt sich auf die Wissenschaft genauso aus wie auf die Weltwirtschaft, erklärte er. Logatschow sagte, die Verantwortlichen des CERN seien selbst "nicht glücklich mit der Situation, aber sie haben keine andere Wahl, da sie abhängig sind". Der Verlust des Zugangs zum Large Hadron Collider werde für die russischen Wissenschaftler "keine Tragödie" sein, da sie "zu Hause viele wichtige und interessante Dinge zu tun haben", erläuterte er. Mehr zum Thema - Physik-Nobelpreisträger kritisiert Energiepolitik: Grüne verbreiten Falschinformationen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.