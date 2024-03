Russisches Militär befreit Siedlung Orlowka in DVR

Das russische Verteidigungsministerium meldet weitere Erfolge an der Front. Demnach wurde nun das Dorf Orlowka in der DVR befreit. Es liegt westlich der Stadt Awdejewka und in der Mitte der zweiten Verteidigungslinie der ukrainischen Truppen im Donbass.

Quelle: Sputnik © Juri Woitkewitsch

Das russische Militär hat die Ortschaft Orlowka bei der kürzlich eingenommenen Stadt Awdejewka in der Donezker Volksrepublik befreit. Dies teilte das Verteidigungsministerium Russlands in seinem täglichen Briefing wie folgt mit: "Im Abschnitt Awdejewka haben Einheiten des Truppenverbandes Mitte die Siedlung Orlowka in der Donezker Volksrepublik befreit und die Lage an der vordersten Frontlinie verbessert." Orlowka liegt westlich von Awdejewka in der DVR. Das Dorf ist die zentrale Siedlung in der sogenannten zweiten Verteidigungslinie der ukrainischen Truppen im Donbass. Am 17. Februar informierte Verteidigungsminister Sergei Schoigu den Präsidenten Wladimir Putin, dass die Stadt Awdejewka unter russische Kontrolle gebracht worden sei. Damals betonte das Militärressort, dass die Befreiung der Stadt es ermöglicht habe, die Frontlinie von Donezk wegzudrücken und damit die Intensität des Beschusses auf Donezk vonseiten der ukrainischen Truppen zu verringern. Mehr zum Thema - Nach Awdejewka: Wie russische Truppen die ukrainische Verteidigung weiter verschieben

