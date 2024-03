Prügel zwischen Spielern und Fans: Zwölf Festnahmen nach Fanattacken in der Türkei

In der Türkei ist es erneut während eines Fußballspiels in der höchsten Liga zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Der Vorfall reiht sich in eine lange Liste von Gewalttaten ein, die den türkischen Fußball in jüngerer Vergangenheit erschütterten.

Quelle: Gettyimages.ru

Nach den Fanattacken auf Spieler in der türkischen Liga sind bisher zwölf Menschen festgenommen worden. Darunter seien unter anderem ein Fan, der dem Trainer des Clubs Fenerbahçe einen Gegenstand an den Kopf geworfen habe, und einer, der mit einer Eckfahne auf einen Spieler losgegangen sei, schrieb der türkische Innenminister Ali Yerlikaya am Montag auf X (Twitter). 🚨 Crazy scenes in Turkey between Trabzonspor fans entering the pitch and stormed the Fenerbahçe players.pic.twitter.com/zbfNWhp11m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2024 Anhänger des Traditionsclubs Trabzonspor hatten am Sonntag nach dem 2:3 gegen Fenerbahçe Istanbul den Platz gestürmt und Spieler sowie Trainer des Gegners angegriffen. Bilder zeigen handgreifliche Auseinandersetzungen. Fans und Spieler gingen mit Faustschlägen und Tritten aufeinander los. Unter anderem ist zu sehen, wie ein Zuschauer einen Istanbuler Spieler mit einer Eckfahne bedroht. Fenerbahçe-Torwart Dominik Livaković bekam Medienberichten zufolge einen Faustschlag ins Gesicht. Michy Batshuayi, der den Sieg Fenerbahçes in der Schlussphase mit dem 3:2 gesichert hatte, trat einen auf den Rasen laufenden Fan, wie auf einem weiteren Video zu sehen ist. Der türkische Fußballverband hatte bereits eine Aufarbeitung des Geschehens und strafrechtliche Sanktionen angekündigt. Auch der türkische Innenminister Ali Yerlikaya kündigte eine Untersuchung der Vorfälle an. Die Vorfälle reihen sich in eine lange Liste von Gewalttaten ein, die den türkischen Fußball in jüngerer Vergangenheit erschütterten. Im vergangenen Dezember war die türkische Meisterschaft für eine Woche ausgesetzt worden, nachdem ein Schiedsrichter bei einem Erstliga-Spiel zwischen den Vereinen Ankaragücü und Rizespor angegriffen worden war. Mehr zum Thema – Fußballer des Vereins Spartak Moskau in Dubai festgenommen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.