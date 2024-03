Pakistan greift Ziele in Afghanistan an

Laut Angaben der Taliban hat die pakistanische Luftwaffe zivile Wohnhäuser in den grenznahen Provinzen Khost und Paktika in Afghanistan angegriffen. Dabei sollen mindestens acht Menschen getötet worden sein.

Quelle: AFP © Farooq Naeem

In Afghanistan sind in der Nacht auf heute nach Angaben der regierenden Taliban mindestens acht Menschen bei pakistanischen Luftangriffen getötet worden. Pakistanische Kampfjets hätten zivile Wohnhäuser in den grenznahen Provinzen Khost und Paktika angegriffen, erklärte ein Taliban-Sprecher. Unter den Getöteten seien drei Kinder. Die Taliban sprachen von einem "Angriff auf die Souveränität Afghanistans". Russische, chinesische und iranische Schiffe beenden aktive Phase des Manövers im Golf von Oman Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan im August 2021 haben die Spannungen mit dem Nachbarstaat Pakistan zugenommen. Die Regierung in Islamabad wirft militanten Gruppen aus Afghanistan vor, bewaffnete Angriffe in Pakistan ausgeführt zu haben. Vor ein paar Tagen waren im Nordwesten Pakistans bei einem Selbstmordanschlag auf einen Militärposten fünf Mitglieder der Sicherheitskräfte getötet worden. Viele der Angriffe in Pakistan werden den pakistanischen Taliban (TTP) zugeschrieben. Die TTP streben den Sturz der Regierung an und wollen Pakistan nach einer radikalen Auslegung des Islam führen. Die Dschihadisten haben in den vergangenen Jahren Tausende Soldaten, Polizisten und Zivilistinnen bei Bombenanschlägen und Selbstmordattentaten getötet. Mehr zum Thema – Jemen: Anführer der AQAP-Kämpfer unter ungeklärten Umständen gestorben

