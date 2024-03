Frankreich will Waffenruhe seitens Russlands während Olympischer Spiele – Moskau hat Gegenvorschlag

Paris wird Moskau zu einer Waffenruhe während der Olympischen Spiele aufrufen. Dies kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron an. Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa schlug Macron wiederum vor, die Waffenlieferungen an Kiew einzustellen.

Quelle: Gettyimages.ru © Paopano

Frankreich wird Russland zu einer Waffenruhe in der Ukraine für die Dauer der Olympischen Spiele (von Ende Juli bis Mitte August) auffordern. Dies erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit ukrainischen Medien auf eine entsprechende Frage: "Ja, wir werden darum bitten." Macron wies darauf hin, dass die Auftritte der russischen Sportler bei den Olympischen Spielen unter der weißen Flagge "sehr sorgfältig überwacht" würden, damit "kein Athlet diese Situation ausnutzt". Der hochrangige Politiker behauptete, er wolle seine "Botschaft des Friedens und der Toleranz" verkünden und die Rückeroberung der ukrainischen Gebiete erzielen. Macron betonte auch, dass Frankreich in der Frage der Unterstützung für die Ukraine "keine Limite" habe und einen nachhaltigen Frieden in Europa anstrebe: "Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir nicht den Weg der Eskalation einschlagen, denn wir brauchen keinen weiteren Krieg, aber wir sind bereit zu sagen, dass wir keine Limite haben und darauf reagieren werden, wie sich Russland verhalten wird." Überdies bejahte Macron die Frage, ob er den Hörer abheben würde, wenn der russische Präsident Wladimir Putin anrufen würde, und präzisierte, dass er die Aufrechterhaltung des Dialogs als seine Aufgabe betrachte. Weiter hieß es: "Ich werde zuhören, was er vorschlagen wird. Ich denke, Frankreichs Rolle ist es, der Nerv des Krieges zu sein, wie Churchill sagte." Die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa machte wiederum einen Gegenvorschlag. Demzufolge sollte der französische Präsident Emmanuel Macron die Waffenlieferungen an Kiew einstellen und den Konfliktparteien im Nahen Osten eine Waffenruhe vorschlagen. Die Diplomatin wörtlich: "Ich werde Macron einen Gegenvorschlag präsentieren: keine Waffen mehr zu liefern, die Zivilisten töten, und den Terrorismus nicht mehr zu unterstützen. Zweiter Vorschlag an Macron: einen ähnlichen Vorschlag den Parteien des Nahostkonflikts zu unterbreiten. Da hängt sicher viel von Frankreichs Wort ab." Die Olympischen Sommerspiele werden vom 26. Juli bis 11. August 2024 in Frankreich stattfinden. Mehr zum Thema - Paralympics in Paris: Sportler aus Russland und Weißrussland als neutrale Teilnehmer

