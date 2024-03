Ukraine droht mit "ernsthafter Operation" gegen die Krim

Der Chef des militärischen Geheimdienstes GUR hat am Montag erneut der Krim gedroht. Alle bisherigen Aktionen seien die Vorbereitung einer "ernsthaften Operation" gewesen, sagte er bei der Vorstellung eines Dokumentarfilms über angebliche militärische Erfolge der Ukraine im Schwarzen Meer.

Quelle: Gettyimages.ru © Maxym Marusenko/NurPhoto

Die Aktionen der Kiewer Spezialeinheiten in der Schwarzmeerregion seien Vorbereitungen für einen Angriff auf die Krim, erklärte der Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes (GUR), Kirill Budanow, am Montag. Im Rahmen der Werbung für eine Fernsehdokumentation mit dem Titel "Krieg um das Meer", die am Sonntag auf dem einheitlichen ukrainischen Fernsehsender ausgestrahlt wurde, veröffentlichte Budanow eine Erklärung auf dem offiziellen Telegram-Kanal des GUR. "Das alles sind vorbereitende Maßnahmen für eine ernsthafte Operation auf der Krim", sagte er. "Außerdem ist es eine gute Nachricht für die Bevölkerung, die seit 10 Jahren unter Besatzung lebt. Viele von ihnen glauben, dass sie vergessen worden sind." Ukrainischer Geheimdienstchef: Alexei Nawalny eines natürlichen Todes gestorben Rund 97 Prozent der Krimbewohner stimmten im März 2014, kurz nach dem von den USA unterstützten Putsch in der Ukraine, für den Wiederanschluss an Russland. Moskau betrachtet die Halbinsel seither als Teil seines souveränen Territoriums, während Kiew weiterhin von einer "De-Okkupation" träumt. Der vom GUR produzierte Dokumentarfilm erzählt von angeblichen militärischen Erfolgen der Ukraine am Dnjepr und im Schwarzen Meer, vor allem von Kommandoüberfällen und Drohnenangriffen auf die russische Flotte. Vorgestellt wird darin eine Spezialeinheit namens "Gruppe 13", die für Angriffe auf russische Schiffe zuständig ist. Der namentlich nicht genannte Kommandeur der Einheit wird in dem Film mit den Worten zitiert: "Der Feind wird niemals die Herrschaft über das Meer erlangen, ganz gleich, was er sich einfallen lässt. Dies ist unser Schwarzes Meer, unsere Krim, unsere Schlangeninsel." Budanow äußerte sich in ähnlicher Weise über die Krim, als die groß angekündigte Offensive der Ukraine im vergangenen Jahr ins Stocken geriet, nachdem die Ukraine zugegeben hatte, Seedrohnen für den Angriff auf die Kertsch-Brücke eingesetzt zu haben. Russland hat die ukrainischen Drohnenangriffe als bedeutungslose PR-Aktion abgetan, während sich die Bodentruppen Kiews weiter zurückziehen. Dmitri Belik, ein Mitglied der Staatsduma aus Sewastopol, bezeichnete gegenüber RIA Nowosti die GUR-Ankündigung als "PR-Kampagne": "Budanow hat schon lange aufgehört, in seinen Erklärungen originell zu sein. Diese 'ernsthaften Operationen' liefen auf eine selbstmörderische Landung an der Krimküste hinaus, um die ukrainische Flagge eilig vor der Kamera zu entrollen oder sie an einen Zaun oder eine öffentliche Toilette zu nageln. Dann sind sie schnell weggelaufen, wenn sie Glück hatten." Auch Senator Wladimir Dschabarow äußerte sich zu Budanows Ankündigung und spekulierte, dass es sich dabei "entweder um eine Fälschung oder um Dummheit" handele. Für den Fall, dass die Ukrainer tatsächlich etwas versuchen sollten, werde Russland bereit sein, sagte er. "Es ist nicht sehr üblich, solche Aussagen vom Leiter eines Sonderdienstes zu hören. In der Regel spricht die Führung der Spezialdienste nicht nur nicht über bevorstehende Operationen, sondern kommentiert sie auch nicht, nachdem sie durchgeführt wurden", sagte Dschabarow gegenüber Reportern. Mehr zum Thema - Abgehörte Bundeswehr-Beratung: Deutschland plant Zerstörung der Krim-Brücke

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.