Gagausien-Leiterin: Moldawien sollte mit Russland befreundet sein

Die Chefin des autonomen Gebiets Gagausien innerhalb Moldawiens erklärte nach dem Treffen mit dem russischen Präsidenten, sie wolle die Freundschaft mit Moskau aufrechterhalten. Inzwischen kursieren in diesem Zusammenhang Berichte über ihre mögliche Verhaftung.

Quelle: AFP © Mikhail METZEL

Evghenia Guțul, die Leiterin der autonomen Region Gagausien in der Republik Moldau, hat bei ihrer Rückkehr von den Weltjugendfestspielen in Sotschi die Bedeutung der freundschaftlichen Beziehungen zu Moskau unterstrichen. Am Flughafen Chișinău erklärte die Politikerin: "Wir werden alles tun, um unsere freundschaftlichen Beziehungen zu Russland aufrechtzuerhalten. Wir spüren ihre Unterstützung." Überdies versicherte die gagausische Regierungschefin, dass alle Projekte, die sie mit der russischen Seite besprochen habe, umgesetzt würden. Guțul äußerte sich auch zu Berichten über ihre mögliche Verhaftung: "Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen. Ich habe nichts Schlechtes getan. Im Gegenteil, ich möchte, dass wir mit allen befreundet sind, insbesondere mit Russland." Die Berichte über die mögliche Verhaftung der Politikerin kamen vor dem Hintergrund einer Erklärung des kommissarischen Generalstaatsanwalts Moldawiens, Ion Munteanu, auf, der nach Bekanntwerden des Treffens von Guțul mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erklärt hatte, er bereite ein Strafverfahren gegen sie vor. Angeblich gebe es Beweise dafür, dass die Chefin von Gagausien "in kriminelle Handlungen" verwickelt sei. Umfrage: Hälfte der Moldauer ist gegen einen NATO-Beitritt Ilan Șor, ein moldauischer Oppositionspolitiker, der die gagausische Regierungschefin unterstützt, warnte wiederum, dass die moldauischen Behörden beabsichtigten, die Politikerin nach ihrer Ankunft aus Russland festzunehmen, weil sie die Behörden in Chișinău wegen des Konfrontationskurses mit Moskau kritisiert habe. Guțul und andere führende Vertreter Gagausiens kamen Anfang März zu einem Arbeitsbesuch nach Russland. Die Autonomiechefin reiste nach Moskau, wo sie mit der Sprecherin des Föderationsrates, Walentina Matwijenko, und später in Sotschi mit dem Staatsoberhaupt Wladimir Putin zusammentraf. Während ihres Besuchs in Russland bat Guțul um Unterstützung durch die russische Seite. Bei dem Treffen mit Putin sprach sie von "gesetzlosen Handlungen der Behörden in Moldawien", die sich an Gagausien für seine "bürgerliche Position und Loyalität gegenüber den nationalen Interessen" rächen würden. Gagausien ist eine autonome Gebietskörperschaft im Südosten der Republik Moldau. Evghenia Guțul gilt als prorussische Politikerin. Im Mai 2023 gewann sie die Wahlen zum Oberhaupt der Region als Kandidatin der Partei Șor, die in Moldawien inzwischen verboten ist. Chișinău erkannte das Wahlergebnis nicht an. Mehr zum Thema - Moldawien: Verbot einer Oppositionspartei, die in den Umfragen auf dem Vormarsch war

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.