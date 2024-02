Kreml-Sprecher: Abrams-Panzer in der Ukraine brennen wie alle anderen

Von den durch die USA an die Ukraine gelieferten M1 Abrams ist nun der erste im Konflikt mit Russland zerstört worden. Der Kampfpanzer wurde Berichten zufolge im Donbass in der Nähe des Dorfes Berdytschi nordwestlich der wichtigen Stadt Awdejewka zerstört.

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, sagte am Montag, dass alle an Kiew gelieferten Waffen brennen werden, und die in den USA hergestellten M1-Abrams-Panzer seien da keine Ausnahme.

Peskow äußerte sich dazu, als er von der Nachrichtenagentur TASS um einen Kommentar zur erstmaligen Zerstörung eines in den USA produzierten Kampfpanzers M1 Abrams in der Ukraine durch russische Streitkräfte gebeten wurde, über die am Montagmorgen berichtet worden war.

Der Kampfpanzer wurde Berichten zufolge im Donbass in der Nähe des Dorfes Berdytschi nordwestlich der wichtigen Stadt Awdejewka zerstört, die Anfang des Monats vom russischen Militär befreit worden war.

Diese Entwicklung sei Teil der täglichen Routine des russischen Militärs bei der "Entmilitarisierung" der Ukraine, erklärte der Sprecher und fügte hinzu:

"Unsere Soldaten haben von Anfang an gesagt, dass diese Panzer genauso wie alle anderen brennen werden ... Wie Sie und ich aus den täglichen Berichten des Verteidigungsministeriums wissen, ist dies die tägliche, systematische, professionelle und engagierte Arbeit unserer Militärs, die die Ukraine entmilitarisieren und dies jeden Tag tun."

Der in den USA hergestellte Panzer wurde Berichten zufolge von einer Kamikaze-Drohne und mindestens einem Projektil eines Panzerabwehrgranatwerfers getroffen. Im Internet kursierende Aufnahmen zeigen, dass das Fahrzeug Feuer fing und dabei auch sein Munitionsvorrat ausbrannte.

Die USA hatten Kiew im Januar 2023 eine Lieferung von 31 Kampfpanzern M1-Abrams zugesagt, bereits lange vor der hochgejubelten, aber letztlich desaströsen ukrainischen Gegenoffensive gegen Russland.

Die Panzerlieferung in die Ukraine war jedoch erst Ende 2023 in vollem Umfang abgeschlossen, und erste Fahrzeuge des Typs tauchten in den letzten Tagen bei den Bemühungen Kiews, die Lage an der Front nach dem Fall von Awdejewka zu stabilisieren, auf dem Schlachtfeld auf. Die Aufgabe von Awdejewka war von schweren Verlusten und der chaotischen Flucht der ukrainischen Truppen gekennzeichnet.

Mehr zum Thema – Zwei Jahre Militäroperation: Kindische Fantasien des Westens treffen auf russische Realitäten