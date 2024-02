Russischer Botschafter in den USA: Westen behindert Frieden in der Ukraine

Russlands Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, hat sich zu den Möglichkeiten geäußert, in der Ukraine nach fast zwei Jahren der Kämpfe ein Friedensabkommen zu erreichen. Moskau wolle den Frieden, aber es sei der Westen, der ihn behindere und den Konflikt anheize.

Quelle: Sputnik © Ilja Pitalew

In einem Interview mit Newsweek hat sich der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, über die Möglichkeit eines dauerhaften Friedens in der Ukraine nach fast zwei Jahren aktiver Feindseligkeiten geäußert. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck: "Wir sind überzeugt, dass es früher oder später zu einem Friedensabkommen kommen wird. Trotz der Bemühungen der Schirmherren des Kiewer Regimes, die weiterhin Milliarden in die Verlängerung der Krise stecken, unter der Tausende Mensch leiden." Antonow betonte, dass das Ziel der am 24. Februar 2022 gestarteten militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine darin besteht, den Konflikt zu beenden, der im Frühjahr 2014 begann, als "die Kiewer Nazis die ersten Schüsse abfeuerten, Odessa in Angst und Schrecken versetzten und Panzer und Flugzeuge auf die Einwohner von Donezk und Lugansk warfen." All dies geschah auf Geheiß "westlicher Drahtzieher", die maßgeblich daran beteiligt waren, die Ukraine in einen neonazistischen Rammbock gegen Russland zu verwandeln. Antonow erklärte: "Die Henker wurden auf Geheiß der Kiewer Behörden in den Rang von Nationalhelden erhoben. Die Metastasen der menschenfeindlichen Nazi-Philosophie haben sich rasch vermehrt und unser brüderliches Land zerfressen." Gleichzeitig habe Russland versucht, den Konflikt im Keim zu ersticken, aber die Minsker Vereinbarungen seien vom Westen nur als "Vorwand für die forcierte Militarisierung der Republik" benutzt worden. Der Botschafter fügte hinzu: "Poroschenko, Merkel und Hollande haben zugegeben, dass die Vereinbarungen nur ein zynischer Versuch waren, Zeit zu schinden. Gleichzeitig haben Washington und seine Satelliten die legitimen Bedenken und Vorschläge Moskaus zu einem gleichberechtigten Dialog arrogant beiseitegeschoben." Analyse Außenpolitisch gescheitert: USA arbeiten an einem Kapitulationsplan Trotz alledem sind russische Beamte zuversichtlich, dass ein dauerhafter Frieden in der Ukraine möglich ist. Um ihn zu erreichen, müsse der Westen jedoch Moskaus Hauptforderungen nach "Entnazifizierung und Entmilitarisierung der ukrainischen Schläger, Kiews Ablehnung der Russophobie und Pläne für einen NATO-Beitritt" hören. Washington und seine Satelliten verschlimmern die Situation jedoch nur, indem sie die Ukraine mit Waffen vollpumpen und sie dazu drängen, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen, um Russland eine strategische Niederlage beizubringen. Gleichzeitig wies Antonow darauf hin, dass die Wette der USA darauf zum Scheitern verurteilt sei und dass Gespräche mit Russland auf der Grundlage von Gewalt und Sanktionsdruck aussichtslos seien. Er forderte die USA auf, dies so schnell wie möglich zu begreifen, dann "hat die Welt die Chance, zu einer stabilen, nachhaltigen und vorhersehbaren Entwicklung zurückzukehren". Der Diplomat fasste zusammen: "Die Befreiung von Städten, vor allem von Mariupol, Artjomowsk und Awdejewka, sind klare Signale für die Agonie des Kiewer Regimes und das Scheitern der antirussischen Politik des Westens." Mehr zum Thema - Medienbericht: USA erwägen Lieferung von weiteren ATACMS-Kurzstreckenraketen an die Ukraine

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.