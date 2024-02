NATO-Befehlshaber: Westen war "übermäßig optimistisch" bezüglich militärischer Erfolge der Ukraine

Der Westen hat die Chancen der Ukraine auf Fortschritte im Kampf gegen Russland stark überschätzt, da man fälschlicherweise glaubte, dass Munition und Ausbildung für einen Sieg Kiews ausreichen würden, so NATO-Admiral Rob Bauer.

Der Westen habe die Chancen der Ukraine auf Fortschritte im Kampf gegen Russland im vergangenen Jahr stark überschätzt, sagte ein hochrangiger NATO-Befehlshaber gegenüber der Financial Times. Seine Äußerungen erfolgten nach der verpatzten Gegenoffensive Kiews und dem jüngsten Verlust der strategisch wichtigen Stadt Awdejewka. Liveticker Ukraine-Krieg: Tote Soldaten in Uniformen mit westlichen Abzeichen in Awdejewka entdeckt In einem am Montag veröffentlichten Interview räumte Admiral Rob Bauer, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, ein, dass die westlichen Mächte in Bezug auf den Krieg im Jahr 2023 übermäßig optimistisch gewesen seien. Er bezog sich damit offenbar auf die ehrgeizigen Pläne Kiews, die russischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen und die Halbinsel Krim zu erreichen, die jedoch nicht verwirklicht werden konnten. Bauer, der zwischen 2017 und 2021 die niederländischen Streitkräfte leitete, behauptete, der Westen glaube, dass "wenn wir den Ukrainern die Munition und die Ausbildung geben, die sie brauchen, sie gewinnen werden". Gleichzeitig warnte er davor, 2024 zu pessimistisch zu sein, da die Ukraine trotz der jüngsten Rückschläge ein souveräner Staat bleibe. Seine Äußerungen folgten auf die Münchner Sicherheitskonferenz in der vergangenen Woche, bei der sich alles um die militärische Notlage der Ukraine drehte. Die diesjährige Veranstaltung unterschied sich deutlich von der im Jahr 2023, berichtete die FT und behauptete, dass "der Optimismus … in unablässige Düsternis umgeschlagen ist", verschärft durch die Erkenntnis, dass Kiew dringend große Munitionslieferungen benötigt, die der Westen nur mit Mühe bereitstellen kann. Politico berichtete am Sonntag, dass mehrere Beamte die Konferenz nutzten, um zu betonen, dass die Ukraine den Konflikt verlieren wird, wenn die USA nicht weitere 60 Milliarden US-Dollar an Hilfe bewilligen, die derzeit im US-Kongress blockiert sind. Die Maßnahme wird seit Monaten von den Republikanern blockiert, die strengere Sicherheitsmaßnahmen an der Südgrenze der USA fordern. Russischer General: Getarntes NATO-Personal kämpft in der Ukraine Dem Blatt zufolge äußerten sich Beamte "alles andere als sicher darüber, wie ein Sieg für die Ukraine aussehen könnte", selbst bei einer erneuten US-amerikanischen Hilfe. Im Moment bestehe der Plan des Westens lediglich darin, "das ukrainische Militär vor dem Zusammenbruch zu bewahren", so Politico weiter. Die Befürchtungen des Westens über eine mögliche Niederlage Kiews wurden neu entfacht, nachdem die Gegenoffensive im Sommer die russischen Linien nicht durchbrechen konnte, obwohl das ukrainische Militär mit massiver ausländischer Ausrüstung verstärkt worden war. Das russische Verteidigungsministerium schätzt die Verluste Kiews auf mehr als 215.000 Soldaten allein im Jahr 2023. Ein weiterer Rückschlag für die Ukraine war die Einnahme der befestigten Donbass-Stadt Awdejewka durch russische Truppen in der vergangenen Woche. Nach Angaben Moskaus zogen sich die ukrainischen Truppen chaotisch zurück und erlitten schwere Verluste. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij betonte, der Rückzug sei "absolut logisch" gewesen und habe versucht, schwere Verluste zu vermeiden. Mehr zum Thema - Was die Ukraine erwartet: Die Gnade des Siegers

