Russischer General: Getarntes NATO-Personal kämpft in der Ukraine

Westliche Soldaten, die im Ukraine-Konflikt als Söldner getarnt gegen die russische Armee kämpfen, sind nach Angaben von Generaloberst Sergei Rudskoi stark mit dem Betrieb der Luftabwehr- und Raketensysteme des Landes beschäftigt.

Quelle: Gettyimages.ru © Axel Heimken/picture alliance via Getty Images

NATO-Soldaten kämpfen getarnt als Söldner gegen die russische Armee im Ukraine-Konflikt, behauptete ein hoher russischer Verteidigungsbeamter, nachdem Moskau Kiew mit der Einnahme der wichtigen Donbass-Stadt Awdejewka einen schweren Schlag versetzt hatte. Meinung Was die Ukraine erwartet: Die Gnade des Siegers Der Beschuss russischer Zivilisten durch die Ukraine – der in den Jahren zuvor zu einem großen Teil von Awdejewka aus erfolgte – geschehe auf Geheiß Kiews und mit stillschweigender Zustimmung westlicher Staaten, erklärte der stellvertretende Leiter des russischen Generalstabs, Generaloberst Sergei Rudskoi, am Montag gegenüber der Zeitung Krasnaja Swesda. Die USA und ihre Verbündeten pumpen die Ukraine mit Waffen voll und versorgten sie mit Kommunikationsdiensten und nachrichtendienstlichen Informationen, aber ein Teil der Ausrüstung erfordere qualifiziertes westliches Personal vor Ort, sagte der Beamte. Laut Rudskoi: "NATO-Soldaten, die als Söldner getarnt sind, nehmen an den militärischen Operationen teil. Sie kontrollieren Luftverteidigungssysteme, operativ-taktische Raketen und Mehrfachraketenwerfer und gehen in Angriffskommandos", so Rudskoi. Er sagte weiter: "NATO-Offiziere bereiten direkt militärische Operationen für die ukrainischen Streitkräfte vor." Mitte Januar gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass es bei einem Präzisionsschlag über sechzig ausländische Kämpfer getötet habe, von denen die meisten französischsprachig waren. Obwohl Frankreich daraufhin bestritt, dass sich seine Streitkräfte in der Ukraine aufhielten, räumte der französische Verteidigungsminister ein, dass einige französische Staatsangehörige als "Freiwillige" in den Kampf gezogen seien – und behauptete, dass Paris als "Demokratie" sie nicht daran hindern könne, dies zu tun. Liveticker Ukraine-Krieg: Tote Soldaten in Uniformen mit westlichen Abzeichen in Awdejewka entdeckt Nach Schätzungen des russischen Verteidigungsministeriums sind seit Beginn des Konflikts im Februar 2022 mehr als 5.900 ausländische Söldner in der Ukraine gefallen. Die ukrainische Armee hat nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums allein im vergangenen Jahr im Zuge ihrer katastrophalen Gegenoffensive fast 160.000 Mann verloren. Kiew hat kolossale Verluste erlitten, da es ihm nicht gelungen sei, die taktische Verteidigungszone Russlands zu durchdringen, während die russische Armee neue Methoden der Kriegsführung erlernt und erprobt habe, sagte Rudskoi und fügte hinzu, dass die russischen Truppen nach der Einnahme von Awdejewka ihre Stellungen entlang der gesamten Kontaktlinie verbessern würden. Mehr zum Thema – Der Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine wird mit dem Fall von Awdejewka nicht enden

