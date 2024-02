Elon Musk: "Es ist völlig ausgeschlossen, dass Russland den Ukraine-Konflikt verliert"

Der US-Milliardär Elon Musk fordert eine friedliche Beilegung des Ukraine-Konflikts. Weitere US-Finanzhilfen lehnt er ab. Sie würden der Ukraine schaden. Er sei nicht aus Moskau gesteuert, schließlich habe sein SpaceX-Projekt den Russen sogar geschadet, erklärte Musk.

Quelle: AFP © Leon Neal

Es sei "völlig ausgeschlossen", dass Russland in seinem Konflikt mit der Ukraine eine Niederlage erleiden werde, sagte der CEO von Tesla und SpaceX, Elon Musk. Am Montag äußerte sich der zu den reichsten Männern der Welt gehörende Milliardär Elon Musk, während einer Diskussion über einen Gesetzentwurf des Senats auf X Spaces – dem Audioformat seiner Social-Media-Plattform X. Das geplante Gesetz sollte zusätzliche US-Hilfe für Kiew bereitstellen. Ihm schlossen sich eine Reihe weiterer Personen an, die sich gegen eine weitere Finanzierung der Ukraine aussprachen. Dazu gehörten die republikanischen Abgeordneten Ron Johnson, J.D. Vance und Mike Lee, der ehemalige GOP-Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy und der Unternehmer David Sacks. Laut einem Zitat auf Bloomberg habe der Tesla- und SpaceX-Chef erklärt: "Diese Ausgaben helfen der Ukraine nicht. Den Krieg zu verlängern, hilft der Ukraine nicht." Er forderte die Amerikaner auf, sich mit ihren gewählten Vertretern in Verbindung zu setzen. Sie sollten sich bei ihnen über den 95 Milliarden US-Dollar schweren Vorschlag für Soforthilfe erkundigen, der neben 60 Milliarden US-Dollar für die Ukraine auch Mittel für Israel und Taiwan enthalte. Chips im Gehirn, KI und andere "Bedrohungen für die Menschheit" – Putin über Elon Musk Der Gesetzentwurf passierte am Dienstag den Senat. Erwartungen zufolge wird er es im Repräsentantenhaus schwer haben. Dort ist der Widerstand gegen weitere Finanzhilfen für Kiew unter den Republikanern viel stärker. Sie fordern zudem höhere Ausgaben für die Sicherheit an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Musk hat sich für eine friedliche Beilegung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ausgesprochen. Bei vielen Gelegenheiten kritisierte er die US-Militärhilfe für Kiew während der zweijährigen Kämpfe. Der Vorwurf, dass er aufgrund dieser Äußerungen ein Apologet des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist, sei "absurd", sagte er. Seine Unternehmen "haben wahrscheinlich mehr getan, um Russland zu untergraben, als alles andere", behauptete der Unternehmer und verwies darauf, dass SpaceX seinen Starlink-Internetdienst der Ukraine zur Verfügung gestellt habe. Musk sagte, was er sich wirklich wünsche, sei, dass das Sterben sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite aufhöre. Er wandte sich auch an einige westliche Politiker, die "einen Regimewechsel in Russland wollen". Zu ihnen sagte er: "Sie sollten darüber nachdenken, wer die Person ist, die Putin aus dem Weg räumen könnte. Würde diese Person ein Pazifist sein? Wahrscheinlich nicht." Diese Person wäre wahrscheinlich "noch härter als Putin", fügte er hinzu. Der russische Staatschef hatte sich vergangene Woche in einem Interview mit dem unabhängigen US-Journalisten Tucker Carlson über Musk geäußert und den Unternehmer als "intelligente Person" bezeichnet. "Ich denke, man kann Elon Musk nicht aufhalten, er wird tun, was er für richtig hält", sagte Putin. Aber seine Aktivitäten müssten noch "formalisiert und bestimmten Regeln unterworfen werden". Mehr zum Thema – Tucker Carlson: Unterstützung der Ukraine ist Beihilfe zum Mord

