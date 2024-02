Putin zu Carlson: "Russland hat nicht die Absicht, die NATO anzugreifen"

Moskau will nicht, dass die Welt in einen globalen Krieg hineinrutscht, sagte der russische Staatschef und beabsichtigt nicht, NATO-Mitgliedsstaaten anzugreifen, es sei denn, Russland wird zuerst angegriffen.

Quelle: AFP © Alain Jocard

Russland habe nicht die Absicht, NATO-Mitgliedsstaaten anzugreifen und werde nur dann Vergeltung üben, wenn es zuerst angegriffen werde, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem US-amerikanischen Journalisten Tucker Carlson. Tucker Carlson interviewt Wladimir Putin Die westlichen Länder "versuchen, ihre eigene Bevölkerung mit einer imaginären russischen Bedrohung einzuschüchtern", so Putin. Er fügte hinzu, dass "intelligente Menschen sehr wohl verstehen, dass das falsch ist". Carlson fragte den russischen Präsidenten, ob er sich "ein Szenario vorstellen könne, in dem Sie russische Truppen nach Polen schicken". Putin antwortete: "Nur in einem Fall: wenn es einen Angriff auf Russland von Polen aus gibt. Und warum? Weil wir keine Interessen in Polen, Lettland oder einem anderen [NATO-Mitglied] haben". Auf die Frage, ob er "territoriale Ziele auf dem gesamten Kontinent" habe, sagte Putin, dass dies "absolut nicht infrage" komme. Putin erklärte: Analyse Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will "Man muss kein Analytiker sein, um zu verstehen, dass es dem gesunden Menschenverstand widerspricht, sich in einen globalen Krieg einzumischen. Ein globaler Krieg würde die gesamte Menschheit an den Rand der Zerstörung bringen." Putin argumentierte weiter, dass westliche Regierungen "Panikmache" betreiben, um ihre Steuerzahler davon zu überzeugen, mehr Geld für die "Schwächung Russlands" in der Ukraine und anderswo bereitzustellen. Moskau hat wiederholt die anhaltende Osterweiterung der NATO und ihre Unterstützung für Kiew als eine der Hauptursachen für den derzeitigen Konflikt in der Ukraine genannt. Russische Beamte haben auch davor gewarnt, dass die Lieferung von Waffen und anderer militärischer Ausrüstung an die Ukraine nur zu einer weiteren Eskalation führt. Mehr zum Thema - Putin zu Carlson: USA stecken hinter Nord Stream-Sabotage

