UNO: Assange drohen Folter und Selbstmord in den USA

Die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zum Thema Folter hat die britischen Behörden aufgefordert, die mögliche Auslieferung von Julian Assange an die USA zu verhindern, wo er wegen Spionage angeklagt werden könnte. Aufgrund seines labilen geistigen Zustands könnte Großbritannien gegen Menschenrechtsgesetze verstoßen, wenn es den WikiLeaks-Gründer an die USA ausliefere, warnte die UN-Expertin Alice Jill Edwards am Dienstag.

Im Vorfeld von Assanges letztem Einspruch gegen seine Auslieferung in diesem Monat warnte Edwards, dass Assanges "prekärer psychischer Gesundheitszustand" bedeuten könnte, dass eine Überführung in US-Gewahrsam seine Gesundheit gefährde.

"Julian Assange leidet unter langjährigen und wiederkehrenden depressiven Zuständen", sagte Edwards in einer Erklärung, die am Dienstag auf der Website des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (OHCHR) veröffentlicht wurde. "Er wird als selbstmordgefährdet eingeschätzt."

Der heute 52-jährige Assange erlangte 2010 internationale Bekanntheit, als er eine Reihe von Leaks der US-Geheimdienstmitarbeiterin Chelsea Manning veröffentlichte, was als die größte Veröffentlichung von Geheimdokumenten in der Geschichte bezeichnet wurde. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Gefängnis, wenn er wegen einer Reihe von Spionagevorwürfen verurteilt wird.

Edwards fügte hinzu, dass Assange auch dem Risiko einer längeren Einzelhaft ausgesetzt ist und in einem US-Gerichtssaal eine "potenziell unverhältnismäßige Strafe" erhalten könne, falls die Auslieferung genehmigt werde.

Sie forderte London außerdem auf, "das absolute und unabdingbare Verbot der Zurückweisung zu Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe" zu beachten.

Eine endgültige Entscheidung über die mögliche Auslieferung von Assange wird voraussichtlich am 20. und 21. Februar vor dem Londoner High Court getroffen. In den Vereinigten Staaten wird Assange wegen seiner angeblichen Rolle bei der Veröffentlichung geheimer Dokumente über die Plattform WikiLeaks in insgesamt 18 Fällen angeklagt, darunter einige, die mutmaßliche Kriegsverbrechen enthüllten.

Assange wird von seinen Anhängern als Anti-Establishment-Held gefeiert, der verfolgt wird, weil er Fehlverhalten des US-Militärs aufgedeckt hat. Seine Strafverfolgung sei ein Angriff auf den Journalismus und die Meinungsfreiheit.

"Die letzten viereinhalb Jahre haben Julian und seine Familie, einschließlich unserer beiden kleinen Söhne, schwer belastet", sagte Assanges Frau Stella, die er im Gefängnis geheiratet hat, im vergangenen Jahr. "Die Verfolgung dieses unschuldigen Journalisten und Verlegers muss ein Ende haben."

Assange ist seit 2019 in Großbritannien inhaftiert und wird derzeit im Belmarsh-Gefängnis in London festgehalten. Vor seiner Inhaftierung verbrachte er fast sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in der englischen Hauptstadt, nachdem er von dem südamerikanischen Land politisches Asyl erhalten hatte.

Mehr zum Thema – Der Fall Compact: Eine gut geölte Zensurmaschine wird angeworfen