Tucker Carlson veröffentlicht Interview mit Wladimir Putin in der Nacht zu Freitag

Der US-Moderator Tucker Carlson hat mitgeteilt, dass sein Interview mit Wladimir Putin in der Nacht zu Freitag ausgestrahlt wird. Zuvor hatte er angekündigt, das Gespräch im sozialen Netzwerk X und auf seiner Webseite kostenlos in voller Länge zur Verfügung zu stellen.

Quelle: Sputnik © Michail Klimentjew

Das Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird heute um Mitternacht Berliner Zeit auf Tucker Carlsons Webseite veröffentlicht. Dies kündigte der Journalist auf Instagram an. "Tucker interviewt den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Morgen um 6:00 Uhr EST", betitelte er die Bekanntgabe. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tucker Carlson (@tuckercarlson) Der US-Moderator war diese Woche nach Moskau gereist, um Wladimir Putin zu interviewen. Der Kreml bestätigte das Treffen am Dienstag. Carlson erklärte, er wolle mit dem russischen Staatsoberhaupt sprechen, weil viele westliche Medien "ihre Leser und Zuschauer belügen" und in ihrer Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt voreingenommen seien. Einige Politiker und Medienvertreter im In- und Ausland kritisierten Carlson dafür, dass das Interview nur die russische "Propaganda" verstärke. Mehr zum Thema - Mainstream in der Kernschmelze: Tucker Carlsons Putin-Interview versetzt Elite in Aufruhr

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.