80 Jahre diplomatische Beziehungen: RT Arabic zeigt Doku über Russland und Ägypten

Der Fernsehsender RT Arabic präsentiert gemeinsam mit der russischen Botschaft in Ägypten die Premiere des Dokumentarfilms "Die Rückkehr", der dem 80. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Russland und Ägypten gewidmet ist.

Quelle: RT

Anlässlich des 80. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Russland und Ägypten organisierte RT die Premiere eines Dokumentarfilms in Kairo. "Die Rückkehr" erzählt die Geschichte eines sowjetischen Militärübersetzers, der Anfang der 1970er-Jahre nach Ägypten entsandt wird. Während seines Aufenthalts beginnt der Jom-Kippur-Krieg, in dem die UdSSR als Verbündeter der arabischen Staaten auftritt. Der Protagonist erinnert sich, wie sowjetische Studenten und Orientalisten vom ägyptischen Kino fasziniert waren und wie er bei einem Offizier wohnte. Einige Jahrzehnte später kehrt er als Tourist in das Land zurück. Er läuft durch vertraute Straßen, trifft alte Freunde, kommuniziert mit den Menschen und taucht wieder in die ägyptische Kultur ein, der er den größten Teil seines Lebens gewidmet hat. An der Vorführung des Films nahmen die Leiterin des ägyptischen öffentlichen Informationsdienstes, der stellvertretende ägyptische Außenminister für europäische Angelegenheiten, der offizielle Vertreter des ägyptischen Außenministeriums und der russische Botschafter in Ägypten teil. Auch Medienvertreter waren anwesend. Ägyptens stellvertretender Außenminister für europäische Angelegenheiten Khaled Imara betonte: "Ich möchte die Rolle der Medien, insbesondere der Fernsehsender, hervorheben. Und ich möchte die Rolle hervorheben, die der Fernsehsender Russia Today gespielt hat und immer noch spielt. Dieser Sender hat von Anfang an, noch vor den jüngsten Ereignissen in Europa und im Nahen Osten, eine wichtige Rolle gespielt. Während der COVID-19-Pandemie hat dieser Sender eine wichtige Rolle gespielt, indem er wichtige Informationen an alle weitergegeben und verschiedene Dokumentarfilme in dieser für die ganze Welt sehr kritischen Zeit gezeigt hat. Vielen Dank." Russlands Botschafter in Ägypten Georgi Borissenko sagte: "Unsere Soldaten haben im sogenannten Zermürbungskrieg gemeinsam für die Souveränität Ägyptens gekämpft. Den Sieg am 6. Oktober 1973 errangen die Ägypter mit sowjetischen Waffen. Dieser Seite der gemeinsamen Geschichte ist ein großer Teil des Films gewidmet. In den vergangenen zehn Jahren haben die russisch-ägyptischen Beziehungen einen neuen Aufschwung erlebt". "RT Arabic ist bereit, seine Erfolge beim Einsatz neuester Technologien in der Nachrichtenredaktion und im Online-Bereich mit anderen zu teilen. Unsere ägyptischen Kollegen werden unserem Sender helfen, sein Publikum im größten Land der arabischen Welt zu erweitern", sagte Maja Manna, die Leiterin von RT Arabic. Der arabische Fernsehsender RT ist Teil der internationalen RT-Gruppe. Mehr zum Thema - Zu einem Deal mit Israel: Wie ringt Saudi-Arabien der US-Regierung umfangreiche Zugeständnisse ab?

