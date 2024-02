Tucker Carlson: Elon Musk wird das Putin-Interview auf X nicht zensieren

Das angekündigt "Interview des Jahrhunderts" mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird auf der Plattform X unzensiert und in voller Länge zu lesen und hören sein. X-Eigentümer Musk hat dies dem US-Kommentator Tucker Carlson zugesagt.

Der Milliardär und Eigentümer von X (ehemals Twitter), Elon Musk, hat zugesagt, das Interview von Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht zu zensieren, wenn es auf der Plattform veröffentlicht wird, so der US-amerikanische Journalist in einem Video, das er am Dienstag aus Moskau veröffentlichte. Mainstream in der Kernschmelze: Tucker Carlsons Putin-Interview versetzt Elite in Aufruhr Carlson hält sich seit mindestens vier Tagen in Moskau auf, was Gerüchte über ein geplantes Interview mit dem russischen Präsidenten aufkommen ließ. Er bestätigte seine Absicht in dem Video, das bereits über 260.000 Likes erhielt. Er lobte Musk für sein Versprechen, "das Interview nicht zu blockieren oder zu unterdrücken, sobald wir es auf seiner Plattform X veröffentlichen", und bestätigte, dass das Video ohne Bezahlschranke für jeden zugänglich sein werde, der es auch auf der eigenen Website des Journalisten ansehen wolle. "Westliche Regierungen hingegen werden sicherlich ihr Bestes tun, um dieses Video auf anderen, weniger prinzipientreuen Plattformen zu zensieren, denn das ist es, was sie tun – sie haben Angst vor Informationen, die sie nicht kontrollieren können", fuhr der Journalist fort und ermutigte die US-Amerikaner, sich das Interview anzusehen, um sich über die "geschichtsverändernden Entwicklungen", die sich in Russland und der Ukraine abspielen, zu informieren. Nachdem Musk Ende 2022 die Kontrolle über den damaligen Kurznachrichtendienst Twitter übernommen hatte, tat er sich mit einer Gruppe von Journalisten zusammen, um interne Mitteilungen zu veröffentlichen, die weithin als Beweis dafür akzeptiert wurden, dass mehrere US-Regierungsbehörden verfassungswidrig die Verbreitung von Nachrichten unterdrückt hatten, die sie in den sozialen Medien für unerwünscht hielten. Musks Entscheidung, zahlreiche prominente gesperrte Nutzer wieder auf X zuzulassen – darunter den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und kürzlich den Infowars-Moderator Alex Jones – wurde von Verfechtern der Meinungsfreiheit, darunter auch Carlson, gelobt. Der frühere Moderator von Fox News hatte im vergangenen Jahr eine unabhängige Talkshow auf X gestartet, nachdem er aus noch immer nicht bekannt gegebenen Gründen als Moderator der wichtigsten Prime-Time-Show in den USA gekündigt wurde. Alex Jones: Carlsons Interview mit Putin dauert zwei Stunden – und soll den Weltkrieg verhindern Während Musk sich beim Kauf der Plattform als Verfechter der freien Meinungsäußerung präsentierte, hat X seit seiner Übernahme die Befolgung von Aufforderungen zur Entfernung von Inhalten durch die Regierung stark zugenommen: 80 Prozent der Aufforderungen wurden befolgt, während es unter seinen Vorgängern nur 50 Prozent waren, heißt es in einem Bericht, der letztes Jahr von der Tech-Zeitschrift Rest of World veröffentlicht wurde. Dies hat westliche Regierungen, einschließlich der EU, nicht davon abgehalten, von ihm ein hartes Vorgehen gegen "Desinformation" und "Hassreden" zu fordern und bei Nichteinhaltung schwere Strafen anzudrohen. Wie Carlson hat sich auch Musk für den Frieden in der Ukraine eingesetzt und Washington wiederholt davor gewarnt, einen direkten Konflikt mit Moskau zu provozieren, der zu einem dritten Weltkrieg führen könnte. Dementsprechend hat er der Ukraine zwar kostenlosen Zugang zum Starlink-Satelliteninternetdienst seines Unternehmens SpaceX gewährt, sich aber geweigert, das System in der Nähe der Krim zu aktivieren, um Kiew daran zu hindern, es für Angriffe auf die russische Flotte zu nutzen, und argumentierte im September, dass dies sein Unternehmen "ausdrücklich zum Komplizen eines großen kriegerischen Akts und einer Konflikteskalation" machen würde. Mehr zum Thema - Alex Jones im exklusiven RT DE-Interview: "Die USA werden untergehen"

