Sacharowa antwortet auf Drohungen aus Paris

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums äußerte sich zu den Drohungen des französischen Außenministers bezüglich des Todes von zwei Franzosen in der Region Cherson. Einzelheiten des Vorfalls und wer die getöteten Franzosen tatsächlich waren, sind bis heute nicht bekannt.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat am Montag auf die Drohungen des französischen Außenministers Stéphane Séjourné geantwortet, Russland werde für den Tod von zwei französischen Staatsbürgern in der Ukraine "zahlen müssen". In der schriftlichen Antwort auf eine entsprechende Presseanfrage teilte Sacharowa mit, dass man in Moskau die Einzelheiten des Vorfalls nicht kennt, der Verlust von Menschenleben jedoch "immer eine Tragödie" sei. Weiter erinnerte die Diplomatin daran, dass Frankreich eine große Rolle bei der Entstehung und dem Befeuern des Konflikts in der Ukraine spiele: "Die französische Führung weigert sich jedoch hartnäckig, die verhängnisvolle Rolle anzuerkennen, die Paris zusammen mit anderen westlichen Hauptstädten seit 2014 bei der "Heraufbeschwörung" der ukrainischen Krise und bei der Duldung des neonazistischen Regimes in Kiew gespielt hat, das seit acht Jahren seine eigenen Zivilisten im Donbass tötet. Ganz zu schweigen von dem Beitrag, den Frankreich heute leistet, um die kriminelle Clique in Kiew über Wasser zu halten, einschließlich umfangreicher Lieferungen von tödlichen Waffen und der Ausbildung ukrainischer Soldaten." Moskau habe wiederholt darauf hingewiesen, dass die "zunehmende Verwicklung Frankreichs in den Ukraine-Konflikt nicht nur zu dessen Verlängerung und weiterer Eskalation führt, sondern auch das Leben französischer Bürger gefährdet, die, durchdrungen von antirussischer Propaganda, mit stillschweigender Zustimmung der Behörden als Söldner oder Freiwillige in das Kriegsgebiet geschickt werden". Frankreich: Attal ernennt seinen Lover zum neuen Außenminister Abschließend bezeichnete es Sacharowa als zynisch, dass die französischen Entscheidungsträger die Augen vor der Tatsache verschlossen, dass die von Frankreich gelieferten Waffen vom Kiewer Regime bewusst zur Tötung von Zivilisten in russischen Städten eingesetzt würden. Paris habe sogar versucht, solche Gräueltaten mit dem "Recht auf Selbstverteidigung" zu rechtfertigen, womit es in Wirklichkeit Terrorakte rechtfertige. Meldungen in der westlichen Presse zufolge sollen zwei Franzosen bei einem Drohnenangriff in dem Gebiet Cherson getötet und drei weitere verletzt worden sein. Nach französischer Darstellung soll es sich um "humanitäre Helfer einer Nichtregierungsorganisation" gehandelt haben, die ukrainischen Behörden sprechen in ihrer Darstellung hingegen von "Freiwilligen". Auch russische Quellen sprechen davon, dass es sich um Freiwillige der ukrainischen Armee gehandelt habe, die dabei waren, militärische Befestigungen zu errichten, als sie der Angriff traf. Séjourné hatte schon am 2. Februar in einer Nachricht auf X (vormals Twitter) den Tod der beiden Franzosen bekannt gegeben, den Vorfall als "russische Barbarei" bezeichnet und verkündet, Russland werde sich für seine "Verbrechen" verantworten müssen. Welcher Nichtregierungsorganisation konkret die getöteten und verwundeten Franzosen angehört haben sollen, gab weder Séjourné bekannt, noch ist es bislang (soweit ersichtlich) durch andere Quellen mitgeteilt worden. Mehr zum Thema – Französische Söldner in der Ukraine und Europas geschichtsvergessener Marsch ins Verderben

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.