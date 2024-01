Frankreich: Attal ernennt seinen Lover zum neuen Außenminister

Der neue Regierungschef Frankreichs Gabriel Attal hat am Donnerstag den 38-jährigen Stéphane Séjourné zum neuen Außenminister der Republik ernannt. Brisant: Attal und Séjourné lebten oder leben weiterhin in einer homosexuellen Partnerschaft zusammen.

Quelle: Gettyimages.ru © Thierry Monasse/Getty Images

Der am Dienstag zum neuen Premierminister Frankreichs ernannte Gabriel Attal hat am Donnerstagabend öffentlich gemacht, wie er sein Kabinett umbilden wird. Skandalträchtig ist die Entscheidung des mit 34 Jahren bislang jüngsten Regierungschefs der Französischen Republik, der sich zudem offen zur Homosexualität bekennt, seinen langjährigen Lover Stéphane Séjourné (38) zum neuen Außenminister des Landes zu ernennen. Attal und Séjourné haben ihre Partnerschaft im Jahr 2017 offiziell eintragen und sich kirchlich segnen lassen. Nach Informationen des Senders actu haben sich die beiden Politiker inzwischen privat wieder getrennt. Séjourné begann seine politische Karriere wie Attal in der Sozialistischen Partei, wurde jedoch 2014 Berater von Emmanuel Macron im Wirtschaftsministerium. Er wird seitdem zu den engsten Vertrauten des amtierenden französischen Präsidenten gezählt. Seit 2019 gehört er dem Europäischen Parlament an. Mehr zum Thema – Frankreich: Der "Young Global Leader" Gabriel Attal wird Premierminister

