Duda rechtfertigt sich nach Worten über historische Zugehörigkeit der Krim zu Russland

Polens Präsident Duda hat seine Äußerungen, dass die Krim die meiste Zeit der Geschichte zu Russland gehört habe, nun erläutert. Demnach seien diese Worte gefallen, weil er besagtes Interview als ein "ruhiges, entspanntes Gespräch" betrachtet habe.

Quelle: AFP © Wojtek Radwanski

Kurz nach einem Interview, das wegen der Worte des polnischen Präsidenten Andrzej Duda über die Krim-Zugehörigkeit einen Eklat verursacht hatte, versuchte der Politiker, sich zu rechtfertigen. In dem Interview mit Kanał Zero vom 3. Februar hatte der polnische Präsident auf die Frage, ob er glaube, dass die Ukraine in der Lage sein werde, die Krim zurückzuerobern, geantwortet, dass er es nicht wisse. Anders als bei den Gebieten Lugansk und Donezk handele es sich hierbei um eine besondere Region. Weiter hieß es: "Historisch betrachtet war es für längere Zeit in der Hand Russlands." Nun erläuterte Duda auf einer Pressekonferenz in Kenia, dass er sich so geäußert hatte, da es sich dabei um ein "ruhiges, entspanntes Gespräch" gehandelt hatte. Der polnische Präsident rief dazu auf, "die Bedingtheit dieses Interviews" zu berücksichtigen: "Es handelte sich nicht um ein intensives Gespräch mit einem Politiker. Es war ein Interview, das wir zum Teil als ein ruhiges, entspanntes Gespräch über verschiedene, nicht unbedingt sehr ernste Themen wahrgenommen haben." Als der polnische Präsident während der Unterhaltung über die Krim sprach, habe er an "verschiedene Diskussionen auf internationaler Ebene" gedacht, so Duda weiter. Die Position Warschaus sei "die Wiederherstellung des Völkerrechts", was bedeute, "dass die Ukraine zu ihren international anerkannten Grenzen zurückkehrt und die volle Kontrolle über die international anerkannten Territorien der Ukraine, zu denen auch die Krim gehört, erhält", betonte das polnische Staatsoberhaupt. Nach der Veröffentlichung des Interviews und der Kritik an seinen Worten über die Krim schrieb Duda auf X, dass seine Position zum Konflikt in der Ukraine "vom ersten Tag an klar war". Er verurteilte den Beginn der speziellen Militäroperation und die Wiedervereinigung der Krim mit Russland. Krzysztof Bosak, stellvertretender Sprecher des polnischen Unterhauses Sejm, stimmte jedoch den Worten über die Krim als Teil Russlands zu: "Der Präsident hat die Wahrheit gesagt. In Polen gibt es Versuche, eine proukrainische politische Korrektheit aufzuzwingen, aber wir sind nicht dazu da, die Linie der ukrainischen Diplomatie zu übernehmen." Bosak vermutete, wenn die Ukraine auf die politische Korrektheit Polens warte, "sollte sie Gegenmaßnahmen ergreifen", und verwies auf die Spannungen zwischen den beiden Ländern in einer Reihe von Fragen, insbesondere im Zusammenhang mit der "Ergreifung des LKW-Marktes" und den ukrainischen Agrarexporten in die EU. Mehr zum Thema - Polens Präsident Duda zweifelt an ukrainischen Krim-Ansprüchen und erntet heftige Kritik

