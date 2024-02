Iran kündigt gemeinsame Marineübungen mit Russland und China an

Der Kommandierende der iranischen Marine, Konteradmiral Shahram Irani, hat gemeinsame Marineübungen mit Russland und China angekündigt. Diese sollen bis Ende März stattfinden. Die Nachrichtenagentur Tasnim zitierte den hochrangigen Offizier: "Wir laden auch andere Länder ein, sich an den Marineübungen des Irans, Chinas und Russlands zu beteiligen, die bis Ende März stattfinden werden." Irani gab aber nicht an, welchen Ländern ebenfalls vorgeschlagen wurde, sich den Übungen anzuschließen. Laut dem Konteradmiral werde das Manöver im gemeinsamen Interesse durchgeführt, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten. Nach Angaben von Farsnews hatten die iranische Marine sowie ihre chinesischen und russischen Partner in den letzten Jahren mehrere Militärübungen durchgeführt, um die Sicherheit des internationalen Seehandels zu erhöhen, Piraterie und maritimen Terrorismus zu bekämpfen, Informationen über militärische Rettungs- und humanitäre Einsätze, sowie operative und taktische Erfahrungen auszutauschen. "Mehr Informationen in Kürze …"

