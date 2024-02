Für Terroranschlag in Woronesch: Georgien beschlagnahmt Ladung mit Sprengstoff aus Odessa

Georgiens Sicherheitsdienst hat eine Ladung mit Sprengstoff aus Odessa festgehalten. Der Behörde zufolge war der Sprengstoff für einen Terroranschlag in Russland, in der Stadt Woronesch, bestimmt. Insgesamt wurden etwa 14 Kilogramm Sprengstoff beschlagnahmt.

Eine Ladung mit sechs Sprengsätzen, die von der Ukraine nach Woronesch unterwegs war, wurde in Georgien festgehalten, teilte der georgische Staatssicherheitsdienst mit. Die Behörde präzisierte: "Am 19. Januar dieses Jahres wurden die besagten Sprengkörper und Stoffe in einem Kleinbus, der einem ukrainischen Staatsbürger gehört, aus der Stadt Odessa (Ukraine) über Rumänien, Bulgarien und die Türkei nach Georgien über den Kontrollpunkt Sarpi eingeführt. Die Ladung hätte über den Kontrollpunkt Dariali nach Russland, genauer gesagt in die Stadt Woronesch, ausgeführt werden sollen." Nach Angaben des Staatssicherheitsdienstes beschlagnahmten Mitarbeiter des Antiterrorzentrums bei der Durchsuchung des Fahrzeugs zwei Batterien für das Elektroauto, in denen sie sechs spezielle Sprengsätze fanden. Die Bomben enthielten C4-Plastiksprengstoff in Militärqualität, der durch einen elektrischen Zünder und einen speziellen Zeitzünder aktiviert werden kann, so die Behörde. Das Gesamtgewicht des Sprengstoffs betrug bis zu 14 Kilogramm. Nach Angaben des Sicherheitsdienstes waren sieben georgische, drei ukrainische und zwei armenische Staatsangehörige an der Einfuhr und dem Transport der Bomben durch das Land beteiligt. Ein Sprecher des Staatssicherheitsdienstes fügte hinzu: "Der erwähnte Prozess wurde von Andrei Scharaschidse organisiert, einem ukrainischen Staatsbürger, der für das Amt des Abgeordneten des Kiewer Bezirks der lokalen Rada des Gebiets Odessa im Jahr 2020 kandidiert und von der Partei Diener des Volkes kommt, die aus der Stadt Batumi stammt." Wie die Behörde feststellte, überwachte Scharaschidse aktiv die Bewegung der Bomben. Analyse Verzweiflung: Nach dem militärischen Zusammenbruch an der Front setzt Kiew auf Terrorismus Laut dem Sonderdienst gibt diese Situation Anlass zu der Vermutung, dass die Nutzung georgischen Territoriums und die weit verbreitete Beteiligung georgischer Bürger an der Straftat "dazu gedient haben könnte, die Meinung zu erwecken, dass Georgien für terroristische Handlungen verantwortlich gemacht wird". Die Behörde gab an, dass sie nun nach dem Strafrechtsartikel über den illegalen Erwerb und die Lagerung von Sprengstoffen und Sprengvorrichtungen ermittelt, der eine Freiheitsstrafe von drei bis sechs Jahren vorsieht. Der Fall kann jedoch in den Artikel über die Vorbereitung eines terroristischen Akts umklassifiziert werden, der mit zehn bis fünfzehn Jahren Haft geahndet wird. Im Jahr 2022 hatten ukrainische Sicherheitsdienste eine ähnliche Route genutzt, um Sprengstoff nach Russland zu schmuggeln, der für den Terroranschlag auf der Krim-Brücke verwendet wurde. Der Sprengstoff war in Rollen aus Bau-Polyethylenfolie verpackt und auf 22 Paletten platziert, das Gesamtgewicht der Ladung betrug den Unterlagen zufolge 22.770 Kilogramm. Der Sprengstoff wurde vom Hafen Odessa in die bulgarische Stadt Russe und dann in die georgische Stadt Poti verschickt. Von dort wurde die Ladung nach Jerewan geliefert, wo sie nach den Regeln der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) abgefertigt wurde, wobei einige Dokumente ersetzt wurden, woraufhin ein armenisches Unternehmen anstelle eines ukrainischen Unternehmens zum Versender der Ladung wurde. Der Sprengstoff überquerte dann die russische Grenze am Kontrollpunkt Werchni Lars in einem in Georgien zugelassenen Auto. Mehr zum Thema - Nach Anschlag in Sankt Petersburg: 27 Jahre Haft für Daria Trepowa

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.