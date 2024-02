Internationaler Gerichtshof lässt Klage der Ukraine gegen Russland teilweise zu

Der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen hat am Freitag die Klage der Ukraine gegen Russland auf Feststellung, sie habe keinen Genozid im Donbass begangen, für teilweise zulässig erklärt. In den kommenden Monaten beabsichtigt das Gericht, sich mit Beweisen eines Genozids gegen die Bevölkerung des Donbass inhaltlich zu befassen. Das Gericht wird sich in der Sache mit einem von vier Klagepunkten befassen, die die Ukraine vorgebracht hatte, namentlich mit der von Kiew beantragten Feststellung, es gäbe keine plausiblen Beweise dafür, dass die Ukraine im Donbass Akte des Genozids begangen habe. Nicht befassen wird es sich mit den in weiteren Klagepunkten aufgeworfenen Fragen, ob Russland durch die Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk im Februar 2022 sowie durch das militärische Vorgehen zu ihrem Schutz gegen Völkerrecht verstoßen habe. Insoweit erklärte sich das Gericht in der Sache für unzuständig, da es den Rahmen der Konvention zur Verhinderung von Genozid sprenge. Die Abweisung der Einwendungen, die Russland gegen die Zulässigkeit der Klage erhoben hatte, erfolgten je nach Einwendung zumeist mit 14 Stimmen gegen zwei und in einigen Fällen mit 15 Stimmen gegen eine oder mit 13 Stimmen gegen drei. Die Abweisung der weitergehenden Anträge der Ukraine erfolgte mit 12 Stimmen gegen vier. Mehr Informationen in Kürze ...

