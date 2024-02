Nun auch in Paris: Zahlreiche russische Models brillieren bei der Fashion Week

In den westlichen sozialen Medien werden sie "Mädchen mit strengem Blick" genannt. Nach Mailand traten russische Models jetzt auch auf der Pariser Fashion Week auf – und ihre Zahl scheint dabei mit jeder Modenschau zu wachsen.

Quelle: Sputnik © Wladimir Astapkowitsch, RIA Nowosti

Vor zwei Jahren schien es so, als ob sich die Türen zur Welt der Haute Couture für Frauen aus Russland für immer geschlossen hätten, obwohl russische Models bei ausländischen Modeschöpfern seit jeher sehr beliebt waren. Eine von ihnen, Mary Eristavi, eine ehemalige Hofdame der letzten russischen Kaiserin Alexandra Fjodorowna, war sogar einmal die Muse von Coco Chanel selbst. Doch plötzlich tauchten wieder russische Models auf dem Laufsteg auf ‒ zunächst bei Modeschauen in Mailand, wo sie von Vertretern der italienischen Marke Prada, die die Dienste russischer Models schon lange in Anspruch nimmt, auf den Catwalk gebracht wurden. Und jetzt Paris, wo viele Models aus Russland auf den Laufstegen der französischen Fashion Week gesichtet wurden. Es scheint, so die russischen Medien, dass es immer mehr von ihnen bei den Schauen gibt. Dabei sind nicht nur berühmte Models wie Irina Shayk, sondern auch sehr junge Nachwuchsmodels, die erst am Anfang ihrer Karriere stehen, bei den Modeschöpfern überaus gefragt. Analyse Slavic girl trend: Westliche soziale Netzwerke sind plötzlich ins Russische verliebt Das Nachwuchsmodel Tatjana Tschurbanowa aus der russischen Stadt Orjol wirkte zum Beispiel bei den Modenschauen mehrerer Modehäuser mit. Sie trat gleich bei den Shows von Jean-Paul Gaultier, Dior und Schiaparelli auf. Aljona Salamatina, ein weiteres junges russisches Model, das zum ersten Mal bei Prada auf dem Laufsteg zu sehen war, sorgte in Paris für Furore. Auf der Fashion Week "eroberte" das Moskauer Model die Schauen von Jean-Paul Gaultier und Giambattista Valli. "Und das ist ja erst der Anfang ihrer Karriere", schreiben Journalisten und prophezeien dem Model eine große Zukunft. Über ein anderes Model bei der Pariser Schau schreibt Woman.ru: "Als eines der begehrtesten jungen Models der Branche gilt jetzt Sofia Steinberg aus Nowosibirsk, die von vielen als Genie bezeichnet wird. Sie nimmt seit etwa fünf Jahren an Schauen teil und wird von immer mehr Designern umworben, die mit ihr zusammenarbeiten wollen. 'Ein Mädchen mit strengem Blick und selbstbewusstem Gang', wie man im Netz über sie schreibt, hat alle Chancen, ein echter Star zu werden, aber im Moment sammelt sie Shows und Werbekampagnen der großen Marken in ihrem beruflichen Sparschwein. Auf der Pariser Modewoche hat Sofia mit Jean-Paul Gaultier zusammengearbeitet, und ihr Zusammenspiel mit der Marke hat sich als perfekt erwiesen." Die aus Russland stammenden Models Valery Kaufman, Irina Shayk, Sascha Piwowarowa und Natascha Poly wurden ebenfalls bei der Show gesichtet. Auch die russischen Modeschöpfer kehren zu den internationalen Fashion-Shows zurück. Vor zwei Jahren wurden ihre Auftritte abgesagt, aber jetzt glänzte die Saratower Modedesignerin Yulia Yanina mit ihrer "Phoenix"-Kollektion wieder in Paris. Ihre Show wurde nicht nur von Stars mit russischen Wurzeln wie Anna Netrebko besucht, sondern auch von der italienischen Prinzessin Camilla De Bourbon und der Hollywood-Schauspielerin Bella Thorne. Die von Yanina kreierten Outfits werden von Weltstars getragen, sie glänzen auf den roten Teppichen der Filmfestspiele von Cannes, der Oscars und der Grammys. Zu ihren Kundinnen gehören Lady Gaga, Rita Ora, Naomi Campbell, Gigi Hadid, Kylie Jenner, Adriana Lima, Dita von Teese, Emily Blunt und andere. Medienberichten zufolge "war die Show ein lang erwartetes Ereignis für Yulia, die nach einer zweijährigen Pause zur Pariser Modewoche zurückkehrte". Mehr zum Thema - Junger Russe vom Land wird Model bei Prada-Modenschau

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.