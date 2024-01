Russischer Kommandeur: Ukrainische Soldaten töten ihre eigenen Verwundeten

Der Kommandeur einer Aufklärungsgruppe der russischen Achmat-Spezialeinheiten hat bekannt gegeben, dass das ukrainische Militär seine Verwundeten töte. Damit werde laut dem Militärangehörigen das Ziel verfolgt, dass ukrainische Soldaten nicht in Gefangenschaft geraten.

Quelle: AFP © Anatolii Stepanov

In einem Gespräch mit Journalisten hat der Kommandeur der Aufklärungsgruppe der Achmat-Spezialkräfte der Russischen Föderation mit dem Rufzeichen Aid erzählt, das ukrainische Militär erledige seine verwundeten Kampfgefährten, um zu verhindern, dass diese gefangen genommen würden. Aid zufolge wüssten die ukrainischen Soldaten, wenn sie ihre Verwundeten zurückließen, dass russische Kämpfer versuchen würden, sie herauszuholen. Der Kommandeur wies darauf hin, dass die ukrainischen Truppen das russische Militär zusammen mit ihren Verwundeten unter Feuer nähmen. Aid weiter: "Oder sie erledigen sie, damit sie nicht gefangen genommen werden können. Im Sommer haben wir unseren Kollegen ein Video gezeigt, in dem ukrainische Soldaten, die an den Beinen verwundet waren, Löcher im Hinterkopf und im Helm aufwiesen, das heißt, sie wurden von ihren eigenen Soldaten getötet, damit sie nicht in Gefangenschaft geraten." Zuvor war berichtet worden, dass verwundete ukrainische Marineinfanteristen am Brückenkopf Krynki getötet worden seien, weil sie nicht evakuiert werden konnten. Es soll einen Befehl gegeben haben zu verhindern, dass die Soldaten gefangen genommen werden. Fälle der Tötung von Verwundeten wurden auch im Frontabschnitt Süd-Donezk verzeichnet, wo einige ukrainische Soldaten diejenigen, die nach dem Angriff des ukrainischen Militärs in den Wäldern geblieben waren, erschossen haben sollen. Auch russische Kriegsberichterstatter schrieben wiederholt über solche Fälle. Mehr zum Thema - Blick hinter die Kulissen: Warum hat die Ukraine ein Flugzeug mit eigenen Soldaten abgeschossen?

