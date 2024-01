Ungarns Rechtsextreme liebäugeln mit Westukraine

Sollte die Ukraine im Konflikt mit Russland "ihre Staatlichkeit verlieren", würde die ungarische Rechtsaußenpartei "Unsere-Heimat-Bewegung" Ansprüche auf die Westukraine erheben, erklärt der Vorsitzende der Partei, László Toroczkai.

Quelle: Gettyimages.ru

Ungarns Rechtsaußenpartei "Unsere-Heimat-Bewegung" würde Anspruch auf die Region Karpatenukraine im Westen der Ukraine erheben, sollte die Ukraine ihre Staatlichkeit aufgrund des Konflikts mit Russland verlieren. US-Botschafter droht Ungarn: Haben durchaus Druckmittel Dies erklärte der Vorsitzende der "Unsere-Heimat-Bewegung", László Toroczkai, am Samstag auf einer Konferenz, auf der auch Vertreter der AfD und des niederländischen Forums für Demokratie zu Gast waren. In der Karpatenukraine leben etwa 150.000 ethnische Ungarn. Toroczkai sagte auf der Konferenz im Hinblick auf den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland: "Was den Krieg in der Ukraine betrifft, ist unsere Botschaft sehr einfach: sofortiger Waffenstillstand, Frieden und eine Lösung durch Gespräche." Toroczkai fordert zugleich Autonomie für ethnische Ungarn in der Westukraine und fügte hinzu: "Wenn dieser Krieg damit endet, dass die Ukraine ihre Staatlichkeit verliert, denn auch das ist absehbar, dann möchte ich als einzige ungarische Partei, die diese Position vertritt, signalisieren, dass wir Anspruch auf Transkarpatien erheben." Das ungarische Außenministerium und die ukrainische Botschaft in Budapest reagierten nicht auf Anfragen verschiedener Medien zu einer Stellungnahme bezüglich der Äußerungen von Toroczkai. Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó wird am Montag in der Westukraine mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmitri Kuleba und Premierminister Denis Schmygal zusammentreffen, um ein mögliches Treffen zwischen den Führern beider Länder vorzubereiten. Ungarn ist schon mehrfach mit der Ukraine aneinandergeraten, da Kiew das Recht auf Verwendung der Muttersprache der etwa 150.000 ethnischen Ungarn im Land einschränkt. Mehr zum Thema – Medien: EU plant Sabotage der ungarischen Wirtschaft

