Mongolische Behörden: Gespräche zwischen Russland und China zu "Power of Siberia 2" ziehen sich hin

Russland und China arbeiten an den "wirtschaftlichen Vorteilen" des Abkommens über den Bau der Power of Siberia 2-Gaspipeline, so Luwsannamsrajn Ojuun-Erdene, der Premierminister der Mongolei, durch die die Pipeline verlaufen wird. Die Arbeiten sollen im Jahr 2024 beginnen.

Quelle: Gettyimages.ru © Costfoto/Future Publishing

Der Bau der "Power of Siberia 2"-Gaspipeline von Russland über die Mongolei nach China wird voraussichtlich verschoben, berichtete die Financial Times unter Berufung auf den mongolischen Premierminister Luwsannamsrajn Ojuun-Erdene. Dieser hatte zuvor erklärt, er rechne mit einem Baubeginn der Pipeline im Jahr 2024. Auf die Frage der Zeitung, ob dieser Zeitplan eingehalten werde, sagte Ojuun-Erdene, Russland und China müssten sich noch über die Einzelheiten des Projekts einigen. Er teilte mit: "Die beiden Seiten brauchen noch mehr Zeit, um detailliertere wirtschaftliche Studien durchzuführen." Ojuun-Erdene fügte hinzu, dass die Rekordpreise für Erdgas in den vergangenen zwei Jahren die Verhandlungen erschwert hätten. Er erklärte: "Die chinesische und die russische Seite führen noch Berechnungen und Schätzungen durch und arbeiten an den wirtschaftlichen Vorteilen." Der mongolische Premierminister betonte, dass Ulan-Bator in Gesprächen mit Moskau und Peking stehe und bereit sei, mit dem Bau zu beginnen, sobald beide Seiten dazu bereit seien. In einem Artikel für die russische Zeitung Energiepolitik vom 25. Januar erklärte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak, dass die Fertigstellung der "Power of Siberia 2" für 2029 geplant sei. In der Veröffentlichung heißt es: "Es wurde eine technische und wirtschaftliche Analyse des Baus durchgeführt, bei der die Ressourcenbasis und die vorläufigen technologischen Parameter bestimmt wurden. Der Zeitplan für den Bau der Gaspipeline und die wichtigsten technischen und wirtschaftlichen Indikatoren werden nach der Unterzeichnung verbindlicher Vereinbarungen mit den chinesischen Partnern endgültig festgelegt." Chinas Außenministerium äußerte sich nicht direkt zu den Projektgesprächen, teilte aber mit, Erdgas sei ein wichtiger Aspekt der chinesisch-russischen Energiekooperation. In einer Erklärung der Behörde gegenüber der Financial Times heißt es: "Beide Seiten haben die Erdgas-Kooperation auf der Grundlage des Prinzips des gegenseitigen Respekts und des gegenseitigen Nutzens konsequent verfolgt." Laut Sergei Wakulenko, dem ehemaligen Strategie-Direktor bei Gasprom Neft, der von der Zeitung zitiert wird, werde sich Russland um günstigere finanzielle Bedingungen von China bemühen als im Rahmen des "Power of Siberia 1"-Vertrags, der im Jahr 2014 unterzeichnet wurde, als die globalen Gaspreise viel niedriger waren. Nach seiner Analyse der Zahlungsdaten der chinesischen Regierung erhält Russland weniger für Gaslieferungen als Turkmenistan oder Usbekistan. Gazprom meldet erhöhte Gaslieferungen nach China durch Pipeline "Kraft Sibiriens" Wei Xiong, leitender Analyst bei Rystad Energy in Peking, sagte, dass die lokale Industrie immer noch davon ausgeht, dass die Pipeline im Jahr 2030 in Betrieb genommen wird, um den wachsenden Bedarf Chinas zu decken und die Gasversorgung zu diversifizieren. Die Planung der "Power of Siberia 2"-Gaspipeline, die von Russland durch die Mongolei nach China verlaufen soll, begann bereits 2020. Die ungefähre Länge der Pipeline wird etwa 6.700 Kilometer betragen, von denen 2.700 Kilometer durch russisches Territorium verlaufen werden. Die Kapazität der Pipeline beträgt bis zu 50 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Im vergangenen März kündigte der russische Präsident Wladimir Putin ein Abkommen mit China über den Bau der Gaspipeline an. Er stellte fest, dass "praktisch alle Parameter dieses Abkommens vereinbart worden sind". Nowak sagte damals, dass Moskau und Peking "ein gemeinsames Verständnis haben, dass das Projekt unterstützt wird". Er fügte hinzu, die Unternehmen seien damit beauftragt worden, "die Einzelheiten des Projekts auszuarbeiten". Mehr zum Thema - Wie ist der Stand der russisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.