Drei US-Soldaten bei Drohnenangriff in Jordanien getötet, zahlreiche weitere verletzt

Auf einem US-Stützpunkt in Jordanien sind bei einem Angriff mit einer Kamikaze-Drohne drei US-amerikanische Soldaten getötet worden, zahlreiche weitere Soldaten wurden verletzt. Laut US-Medien ist es das erste Mal seit Beginn des Gaza-Krieges, dass US-Soldaten im Nahen Osten durch einen feindlichen Angriff getötet wurden.

Quelle: AFP © KHALIL MAZRAAWI

Wie US-Beamte gegenüber CNN erklärten, sind bei einem Drohnenangriff auf einen kleinen US-Außenposten in Jordanien in der Nacht drei US-Soldaten getötet und mindestens zwei Dutzend weitere Soldaten verletzt worden. Es ist das erste Mal seit Beginn des Gaza-Krieges, dass US-Soldaten durch feindliches Feuer im Nahen Osten getötet wurden. Die Tötung von drei US-Soldaten im Tower 22 in Jordanien nahe der Grenze zu Syrien stellt dem Sender zufolge eine "erhebliche Eskalation der bereits prekären Lage im Nahen Osten dar". Analyse Machtdemonstration ohne strategisches Kalkül: Westen bombardiert erneut Jemen Das US-Zentralkommando bestätigte am Sonntag in einer Erklärung, dass bei einem einseitigen Drohnenangriff, der "auf einen Stützpunkt im Nordosten Jordaniens erfolgte", drei Militärangehörige getötet und 25 verletzt wurden. Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober wurden US-Truppen und verbündete Streitkräfte im Irak und in Syrien etwa 150 Mal angegriffen. Bisher behaupteten US-Beamte wiederholt, der ständige Beschuss mit Drohnen, Raketen und Flugkörpern sei "erfolglos" gewesen, da sie häufig keine ernsthaften Verletzungen oder Schäden an der Infrastruktur verursacht haben. Bisher ist unklar, warum die Luftabwehr die Drohne nicht abfangen konnte. Es scheint sich um den ersten bekannten Angriff auf den Tower 22 seit dem Beginn der Angriffe auf die US- und Koalitionstruppen am 17. Oktober zu handeln. Die US-Streitkräfte auf dem Außenposten sind dort Teil einer "Beratungs- und Unterstützungsmission" mit Jordanien. US-Beamte haben wiederholt erklärt, dass sie nicht wollen, dass sich die immer stärkeren Spannungen im Nahen Osten zu einem regionalen Krieg ausweiten. Auf die Frage, ob das Pentagon davon ausgehe, dass mit Iran verbündete Milizen ihre Angriffe auf die US-Streitkräfte verstärken, antwortete die stellvertretende Pentagon-Pressesprecherin Sabrina Singh letzte Woche: "Nicht unbedingt, nein." In einem zuvor aufgezeichneten Interview mit ABC News, das am Sonntagmorgen ausgestrahlt wurde, sagte der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, General CQ Brown, dass ein Teil der Arbeit der USA darin bestehe "sicherzustellen, dass sich der Konflikt nicht ausweitet". "Das Ziel ist es, sie abzuschrecken, und wir wollen nicht den Weg einer größeren Eskalation einschlagen, die zu einem viel breiteren Konflikt in der Region führt", sagte er. Nach Raketenhagel auf US-Basis: US-Militär reagiert mit Gegenschlag auf Angriff im Irak Seit Beginn der Angriffe gab es Dutzende von Verletzten – ein hochrangiger Militärbeamter sagte Reportern letzte Woche, es seien etwa 70. Das Pentagon hatte die meisten davon jedoch als "leicht" eingestuft, abgesehen von einem US-Soldaten, der bei einem Angriff im Irak am ersten Weihnachtstag schwer verletzt wurde. Die USA haben mehrere Vergeltungsmaßnahmen gegen die von Iran unterstützten Gruppen im Irak und in Syrien ergriffen. Erst letzte Woche haben die USA drei Einrichtungen im Irak angegriffen, die von der Kataib Hisbollah und anderen mit dem Iran verbundenen Gruppen genutzt werden. Die Tötung von drei US-Amerikanern erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aufnahme von Gesprächen zwischen den USA und dem Irak über die Zukunft der US-Militärpräsenz in dem Land erwartet wird. US-Präsident Joe Biden behauptete in einer ersten Reaktion, dass der Angriff von "radikalen militanten Gruppen" durchgeführt wurde, die "von Iran unterstützt" würden. Man werde die Verantwortlichen "zur Rechenschaft ziehen". Mehr zum Thema - Medienbericht: USA erwägen offenbar Abzug aus Syrien



