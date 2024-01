Nach Raketenhagel auf US-Basis: US-Militär reagiert mit Gegenschlag auf Angriff im Irak

Das US-Militär griff im Irak drei Einrichtungen aus der Luft an, die von der Miliz "Kataib Hisbollah" und anderen mit Iran verbundenen Gruppen im Irak genutzt werden. Die vorangegangenen Angriffe gegen die USA werden in der Region als Vergeltung für die Unterstützung Israels in seinem Krieg gegen Hamas in Gaza angesehen.

Nach einem beispiellosen Angriff auf einen US-Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Bagdad am Wochenende, bei dem mehrere US-Soldaten verletzt wurden, griffen die USA am Dienstagabend im Irak drei Einrichtungen an, die mit vom Iran unterstützten Milizen wie Kataib Hisbollah in Verbindung stehen, so das Pentagon.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und Gaza im Oktober wurden die US-Truppen im Irak und in Syrien etwa 150 Mal von mit Iran verbündeten Milizen angegriffen, wodurch Präsident Joe Biden unter Druck geriet, trotz der politischen Empfindlichkeiten militärisch zu reagieren.

Am Samstag erlitten vier US-Angehörige "traumatische Hirnverletzungen", nachdem der irakische Luftwaffenstützpunkt Al Asad von mehreren Raketen getroffen worden war, die von iranisch unterstützten Kämpfern aus dem Irak abgefeuert wurden.

"Die US-Streitkräfte führten notwendige und verhältnismäßige Angriffe auf drei Einrichtungen durch, die von der vom Iran unterstützten Miliz Kataib Hisbollah und anderen mit Iran verbundenen Gruppen im Irak genutzt werden", teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in einer Erklärung mit.

Der Militärsprecher der Kataib Hisbollah, Jaafar al-Husseini, erklärte in einem Beitrag auf X, dass die Gruppe bis zum Ende der israelischen Belagerung des Gazastreifens weiterhin "feindliche Stützpunkte" angreifen werde, und wies auf die Unterstützung der USA für Israels Kampagne hin.

Die Angriffe gegen die Vereinigten Staaten werden als Vergeltung für die Unterstützung Israels in seinem Krieg gegen Hamas in Gaza angesehen. Die USA haben 900 Besatzungstruppen in Syrien und 2.500 im Irak stationiert.

Das Büro des irakischen Premierministers Mohammed Shia al-Sudani kündigte nach einem von der Regierung verurteilten US-Drohnenangriff in Bagdad Anfang des Monats an, dass Bagdad den Abschluss der Mission der von den USA geführten internationalen Koalition im Land vorbereite. Nach Angaben des Pentagons wurde dabei ein Milizenführer getötet, der für die jüngsten Angriffe auf US-Personal verantwortlich war.

Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh erklärte bereits in der vergangenen Woche auf einer Pressekonferenz, dass die Angriffe auf US-Streitkräfte "anhaltend und alarmierend" geworden seien. Das Pentagon hat kürzlich eingeräumt, dass bisher mindestens 70 US-Soldaten verletzt und ein nicht kämpfender Auftragnehmer getötet wurden.

Mehr zum Thema - Naher Osten am Rande eines Krieges: Milizenführer bei US-Luftangriff im Zentrum Bagdads getötet