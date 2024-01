Anstieg des ausländischen Tourismus in Russland erwartet

Die Zahl ausländischer Touristen in Russland könnte im Jahr 2024 um das Drei- bis Vierfache wachsen. Dies berichtet der Verband der Reiseveranstalter Russlands. Demnach soll einer der Faktoren, der Ausländer anzieht, die Einführung des E-Visums sein.

Quelle: Sputnik © Sergei Pjatakow

Nach Angaben des Verbands der Reiseveranstalter Russlands, der sich auf den Generaldirektor der Reiseagentur Intourist, Alexander Mussichin, bezieht, könnte der ausländische Pauschaltourismus in Russland im Jahr 2024 um das Drei- bis Vierfache wachsen. Mussichin ist auch als Vizepräsident des Verbands tätig. Gleichzeitig sei ihm zufolge eine rasche Erholung des Auslandsfremdenverkehrssektors noch nicht zu erwarten. Weiter hieß es: "Vorläufig kamen zum Jahresende etwa 580.000 Ausländer nach Russland, die als Zweck ihres Besuchs 'Tourismus' angaben. Viele von ihnen kamen aber tatsächlich aus geschäftlichen Gründen." Wie der Intourist-Chef präzisiert, sei das Wachstum des Einreiseverkehrs im Jahr 2023 durch die Abschwächung des Rubels gegenüber den wichtigsten Weltwährungen begünstigt worden, was Reisen nach Russland für Ausländer attraktiver gemacht habe. Das De-facto-Verbot von Gruppenreisen für chinesische Staatsbürger in die meisten europäischen Länder habe sich ebenfalls positiv auf den Anstieg des Touristenstroms nach Russland ausgewirkt. Infolgedessen hätten sich einige Touristen aus China nach Russland umorientiert. Der dritte Faktor, der Ausländer angelockt habe, sei die Einführung des elektronischen Visums gewesen, so Mussichin. Zahl der ausländischen Touristen in Russland steigt um 130 Prozent im Laufe des Jahres Im Jahr 2023 bildeten Touristen aus China (einschließlich Hongkong), Vietnam, Indien, Indonesien, Iran, Bulgarien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) die Grundlage des organisierten Auslandsfremdenverkehrs. Zudem gab es einzelne Minigruppen aus Lateinamerika, der Schweiz sowie Individualtouristen aus Katar und Kuwait. Experten zufolge wird der organisierte Touristenstrom im Jahr 2024 überwiegend aus Touristen aus China sowie Vietnam, Thailand, Indonesien, Indien, Iran, den VAE und anderen Ländern des Nahen Ostens bestehen. Elektronische Visa, die im August eingeführt wurden, vereinfachen die Einreise nach Russland für Bürger aus 55 Ländern. Das Antragsverfahren dauert vier Tage und basiert auf der Nutzung eines Online-Portals oder einer mobilen App. Es ermöglicht Ausländern eine einmalige Einreise nach Russland und einen Aufenthalt von bis zu zwei Wochen. Solche Visa sind besonders beliebt bei Touristen aus Indien, der Türkei, China, Iran, Vietnam, Saudi-Arabien, Singapur, den Niederlanden, Frankreich, Italien und Spanien. Russland führte überdies mit China und Iran visumfreie Gruppenreisen auf Gegenseitigkeit ein und bot das auch Indien an. Mehr zum Thema - Russlands Botschafter in Berlin: Moskau hindert Deutsche nicht an Einreise

