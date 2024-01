Wie Jemen die Geopolitik im Nahen Osten verändert

Das arabische Wort "Asabīya" bedeutet so viel wie "soziale Solidarität". Was im Westen zu einem Schimpfwort geworden ist, wird von den neuen aufstrebenden Mächten China, Russland und Iran sehr ernst genommen. Es ist jedoch der verarmte Jemen, der dieser Idee Vorschub leistet.

Von Pepe Escobar



"Bei einer allgemeinen Änderung der Umstände ist es, als hätte sich die gesamte Schöpfung verändert und dadurch die ganze Welt verändert, als wäre es zu einer neuen und wiederholten Schöpfung gekommen, zu einer Welt, die neu ins Leben gerufen wurde."

— Ibn Chaldūn, nordafrikanischer Historiker und Politiker (1332 – 1406)

Die jemenitischen Widerstandskräfte der Ansar Allah haben von Anfang an deutlich gemacht, dass sie eine Blockade der Meerenge von Bab al-Mandab im südlichen Roten Meer nur gegen israelische oder für Israel bestimmte Schiffe verhängen. Ihr einziges Ziel war und bleibt es, den von der israelischen, biblischen Psychopathen begangenen Völkermord im Gazastreifen zu stoppen.

Als Reaktion auf einen moralisch begründeten Aufruf, den Völkermord an den Menschen in Gaza zu beenden, haben die Vereinigten Staaten, die Meister des globalen Krieges gegen den Terror, die jemenitischen Huthi und die Ansar Allah vorhersehbar als eine "Terrororganisation" deklariert und eine Serie von Bombardierungen gegen unterirdisch gelegene Militäreinrichtungen der Ansar Allah lanciert – vorausgesetzt, US-Geheimdienste wissen, wo sich diese befinden – und eine Mikro-Koalition der Willigen zusammengeschustert, zu der die britischen, kanadischen, australischen, niederländischen und die bahrainischen Vasallen gehören. Ohne mit der Wimper zu zucken, erklärte die jemenitische Regierung im Gegenzug die Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs zu "Globalen Terrornetzwerken".

Aber lassen Sie uns über Strategie sprechen

Mit einem einzigen Schritt nutzte der jemenitische Widerstand den geografisch-strategischen Vorteil, indem er de facto die Kontrolle über ein wichtiges geoökonomisches Nadelöhr übernahm: die Meerenge von Bab al-Mandab. Daher können sie ganze Sektoren der globalen Lieferketten lahmlegen und dem Handels- und Finanzwesen ernsthafte Probleme bereiten.

Zudem hat die Ansar Allah das Potenzial, sich zu verstärken – sollte es nötig werden. Händler am Persischen Golf haben inoffiziell das hartnäckige Gerücht bestätigt, dass der Jemen die Errichtung eines sogenannten Al-Aqsa-Dreiecks erwägen könnte – treffend benannt nach der palästinensischen Widerstandsoperation vom 7. Oktober vergangenen Jahres, die darauf abzielte, die Gaza-Division des israelischen Militärs aufzureiben und dabei Gefangene zu machen, als Druckmittel für einen umfassenden Gefangenenaustausch zwischen dem Gazastreifen und Israel.

Ein solcher Schritt würde bedeuten, dass nicht nur der Bab al-Mandab und die Route zum Suezkanal über das Rote Meer, sondern auch die Straße von Hormus selektiv blockiert werden könnten, wodurch die Öl- und Gaslieferungen nach Israel aus Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterbrochen werden – wobei allerdings die wichtigsten Öllieferanten Israels tatsächlich Aserbaidschan und Kasachstan sind.

Diese Jemeniten haben vor nichts Angst. Wären sie in der Lage, das Dreieck durchzusetzen – in diesem Fall allerdings nur mit direkter iranischer Beteiligung – würde dies den großen Plan des von den USA ermordeten Generals der Quds-Streitkräfte, Qassem Soleimani, auf eine kosmische Ebene hochheben. Dieser Plan birgt das realistische Potenzial, die Finanzpyramide von Hunderten Billionen US-Dollar an Derivaten endgültig zum Einsturz zu bringen – und damit das gesamte westliche Finanzsystem. Und dennoch bleibt das Al-Aqsa-Dreieck nur eine Hypothese, auch wenn der Jemen das Rote Meer und Iran die Straße von Hormus kontrollieren.

Willkommen bei der Blockade des Hegemons

Mit ihrer einfachen und klaren Strategie haben die Huthi vollkommen verstanden, dass je tiefer sie die strategielosen USA in eine Art "unerklärten Krieg" in den westasiatischen geopolitischen Sumpf hineinziehen können, sie umso mehr der globalen Wirtschaft ernsthaften Schmerz zufügen können, was der Globale Süden dem US-Hegemon in die Schuhe schieben wird.

Zu diesem Zeitpunkt ist der Schiffsverkehr im Roten Meer, im Vergleich zum Sommer 2023, um die Hälfte zurückgegangen. Lieferketten sind unberechenbar geworden, Schiffe, die Lebensmittel befördern, sind gezwungen, Afrika zu umrunden – und dabei zu riskieren, ihre Fracht nach Ablauf des Verfallsdatums auszuliefern, wodurch, wie vorherzusehen war, die Inflation im gesamten EU-Agrarsektor – im Wert von 70 Milliarden Euro – rasant in die Höhe getrieben wird.

Man sollte nie ein in die Enge getriebenes Imperium unterschätzen

Die im Westen ansässigen Versicherungsgiganten haben die Regeln der begrenzten Blockade von Ansar Allah vollkommen verstanden: Russische und chinesische Schiffe haben beispielsweise freie Durchfahrt durch die Meerenge von Bab al-Mandab. Globale Versicherer haben sich lediglich geweigert, Schiffe aus den USA, Großbritannien und Israel abzusichern – genau wie die Jemeniten es beabsichtigt hatten. Wie vorherzusehen war, verwandelten die USA das Narrativ in eine große, fette Lüge: Die Ansar Allah würden die gesamte Weltwirtschaft angreifen.

Washington verschärfte umgehend die Sanktionen gegen den Jemen, was keine große Sache darstellt, da der jemenitische Widerstand das islamische Finanzsystem nutzt. Es verstärkte die Bombardierungen und setzte im Namen der unantastbaren "Freiheit der Schifffahrt" – die schon immer selektiv angewendet wurde – seine Karten auf die "internationale Gemeinschaft", einschließlich auf die Staaten des Globalen Südens, und flehte um Gnade wie: "Bitte haltet die Schifffahrtswege offen". Das Ziel der neu formulierten, amerikanischen Täuschung besteht darin, den Globalen Süden dazu zu bringen, seine Unterstützung für die Strategie der Ansar Allahs aufzugeben.

Man beachte diesen entscheidenden Taschenspielertrick der USA: Fortan wird Washington in einer neuen perversen Wendung der "Operation Genozid-Absicherung" das Rote Meer für die ganze Welt blockieren. Washington selbst wird wohlgemerkt verschont bleiben. Die US-Schifffahrt ist auf Handelsrouten im Pazifik angewiesen und nicht auf westasiatische. Dies wird die Belastung für asiatische Kunden und insbesondere für die europäische Wirtschaft, die bereits die schweren Auswirkungen der mit der Ukraine verbundenen Energiesanktionen gegen Russland einstecken musste, noch zusätzlich verstärken.

Wie Michael Hudson, Professor für Ökonomie an der Universität Missouri-Kansas City, es interpretiert hat, besteht eine starke Wahrscheinlichkeit, dass die Neokonservativen, die für die US-Außenpolitik zuständig sind, tatsächlich forcieren wollen, dass der Jemen und Iran das Al-Aqsa-Dreieck umsetzen: "Es werden die Hauptabnehmer von Energie in Asien sein, China und weitere Länder, denen dadurch Schaden zugefügt wird. Und das wird den Vereinigten Staaten noch mehr Macht geben, die Ölversorgung der Welt als Verhandlungsmasse einzusetzen, bei dem Versuch, diese neue internationale Ordnung neu zu verhandeln und letztlich zu kontrollieren."

Das ist in der Tat die klassische Vorgehensweise eines Imperiums des Chaos.

Die Aufmerksamkeit auf "unsere Leute in Gaza" lenken

Es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass das Pentagon auch nur die geringste Ahnung hat, was seine Tomahawk-Raketen im Jemen treffen. Aber selbst mehrere Hundert Raketen werden nichts ändern können. Ansar Allah, die bereits acht Jahre lang ununterbrochener Feuerkraft der USA, Großbritanniens, Saudi-Arabiens und der Emirate ausgesetzt waren – und im Grunde siegreich geblieben sind – werden auch jetzt trotz einiger Raketenangriffe mehr nicht nachgeben.

Sogar die üblichen "anonymen, nahe am Weißen Haus Quellen", teilten gegenüber der New York Times mit, dass "die Lokalisierung der Angriffsziele im Jemen, sich als schwieriger erwiesen hat als erwartet, im Wesentlichen aufgrund der mangelhaften US-Informationen über Luftverteidigung, Kommandozentralen, Munitionsdepots sowie Drohnen- und Raketenlager und Produktionsstätten".

Es war recht aufschlussreich zu hören, wie der jemenitische Premierminister Abdel-Aziz bin Habtour die Entscheidung der Ansar Allah zur Blockade von Israel, als "basierend auf humanitären, religiösen und moralischen Aspekten" bezeichnete. Er bezog sich dabei vor allem auf "unsere Leute in Gaza". Und die Gesamtvision, so erinnerte er uns, "entspringt der Vision der Achse des Widerstands". Es ist eine Referenz, die kluge Beobachter als das ewige Vermächtnis von General Soleimani erkennen werden.

Mit einem ausgeprägten historischen Gespür – von der Gründung Israels über die Suez-Krise bis zum Vietnamkrieg – erinnerte der jemenitische Premierminister daran, dass "Alexander der Große die Küsten von Aden und jene der Insel Sokotra erreicht hatte, dort aber besiegt wurde". Die Invasoren versuchten, die Hauptstadt des historischen Staates, Sabah, zu besetzen und scheiterten. Wie viele Länder haben im Laufe der Geschichte versucht, die Westküste des Jemen zu besetzen und sind gescheitert – einschließlich Großbritannien?

Für den Westen und sogar für die globale Mehrheit ist es absolut unmöglich, die jemenitische Denkweise zu verstehen, ohne ein paar Fakten direkt vom Hohepriester der Geschichte zu erfahren. Gehen wir also zurück zum Meister der Universalgeschichte des 14. Jahrhunderts, Ibn Chaldūn – dem Autor des Buches "Muqaddima" über islamische Theorie.

Ibn Chaldūn knackt den Kodex der Ansar Allah

Die Familie von Ibn Chaldūn war ein Protagonist des Aufstiegs des Arabischen Reiches, die im 7. Jahrhundert an der Seite der ersten Armeen des Islam unterwegs war, von der kargen Schönheit der Täler von Hadramaut im heutigen Südjemen bis zum Euphrat.

Entscheidend ist, dass Ibn Chaldūn ein Vorläufer von Immanuel Kant war, der die brillante Einsicht anbot, dass "die Geografie die Grundlage der Geschichte ist". Kant las zudem den andalusischen Philosophiemeister Averroes aus dem 12. Jahrhundert sowie andere Schriftsteller, die mit Platons Werken in Berührung gekommen waren, und er verstand, wie sich dieser auf die moralische Stärke "des ersten Volkes" im Timaios aus dem Jahr 360 v. Chr. bezog.

Ja, das läuft auf "moralische Stärke" hinaus – für den Westen nur ein lauer Scherz, für den Osten jedoch eine wesentliche Philosophie. Ibn Chaldūn verstand, wie die Zivilisation begonnen hatte und wie sie von Menschen mit natürlicher Güte und Energie ständig erneuert wurde. Von Menschen, die die natürliche Welt verstanden und respektierten, die in einer Leichtigkeit lebten, durch Blutsbande vereint oder durch eine gemeinsame revolutionäre Idee oder einen gemeinsamen religiösen Antrieb zusammengebracht. Ibn Chaldūn definierte Asabīya als jene Kraft, die Menschen zusammenhält.

Wie so viele Wörter im Arabischen weist Asabīya eine Reihe unterschiedlicher, lose zusammenhängender Bedeutungen auf. Am relevantesten sind wohl Korpsgeist, Teamgeist und Loyalität zum eigenen Volksstamm – genau wie Ansar Allah es uns vormachen.

Wie Ibn Chaldūn zeigt, wird die Macht der Asabīya, wenn sie umfänglich genutzt wird und weit über den Stamm hinausreicht, mächtiger als die Summe ihrer einzelnen Teile und kann zu einem Katalysator für die Umgestaltung der Geschichte werden, Imperien errichten oder zerschlagen; Zivilisationen fördern oder sie zum Zusammenbruch zwingen. Wir erleben definitiv einen Asabīya-Moment, der durch die moralische Stärke des jemenitischen Widerstands herbeigeführt wird.

Fest wie ein Fels in der Brandung

Ansar Allah verstanden von Natur aus die Bedrohung durch den endzeitlich geprägten Zionismus – der zufällig ein Spiegelbild der christlichen Kreuzzüge darstellt, die vor einem Jahrtausend stattgefunden hatten. Und die Ansar Allah sind praktisch die Einzigen, die versuchen, diesen Zionismus zu stoppen. Als zusätzliche Zugabe entlarven sie den plutokratischen US-Hegemon erneut als Bomber des Jemen, des ärmsten arabischen Nationalstaats, in dem mindestens die Hälfte der Bevölkerung weiterhin "ernährungsunsicher" ist. Aber Ansar Allah sind nicht ohne schwere Waffen, so wie die paschtunischen Mudschahedin, die in Afghanistan die NATO demütigten.

Zu ihren Anti-Schiffs-Marschflugkörpern gehören die Sayyad und die Quds Z-O mit einer Reichweite von bis zu 800 Kilometern sowie die Al-Mandab 2 mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Zu ihren ballistischen Raketen zur Schiffsabwehr gehören die Tankil mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern, die Asef mit einer Reichweite von bis zu 450 Kilometern und die Al-Bahr Al-Ahmar mit einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern. Dieses Arsenal deckt den südlichen Teil des Roten Meeres und des Golfs von Aden ab, nicht jedoch etwa die Inseln des Sokotra-Archipels.

Die jemenitischen Huthi, die etwa ein Drittel der Bevölkerung des Landes ausmachen und das Rückgrat des Ansar Allah-Widerstands bilden, haben ihre eigenen internen Ziele: eine faire Vertretung in der Regierung zu erreichen – sie haben den Arabischen Frühling im Jemen ausgelöst – Schutz ihrer Glaubensgemeinschaft der Zaiditen, die weder Schiiten noch Sunniten sind, den Kampf für die Autonomie des Gouvernements von Saʿda und die Wiederbelebung des Imamats der Zaiditen, das vor der Revolution von 1962 existierte. Jetzt prägen sie das große Ganze. Es ist also kein Wunder, dass Ansar Allah die arabischen Vasallen des US-Hegemons erbittert bekämpft – insbesondere diejenigen unter ihnen, die während der Trump-Regierung ein Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel unterzeichnet haben.

Der Krieg Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate gegen den Jemen, den der US-Hegemon "von der Seitenlinie aus angeführt hat, war ein Sumpf, der Riad sieben Jahre lang mindestens sechs Milliarden Dollar pro Monat kostete. Es endete mit einem wackeligen Waffenstillstand im Jahr 2022 und einem faktischen Sieg der Ansar Allah. Es sollte dazu angemerkt werden, dass ein unterzeichnetes Friedensabkommen von den USA, trotz der Bemühungen Saudi-Arabiens, ein Abkommen zu besiegeln, abgelehnt wurde.

Jetzt stellen Ansar Allah Geopolitik und Geoökonomie nicht nur mit ein paar Raketen und Drohnen auf den Kopf, sondern auch mit einer Fülle von List und strategischem Scharfsinn. Um sich auf die chinesische Weisheit zu berufen, so stelle man sich einen einzelnen Felsen vor, der den Lauf eines Baches verändert, der dann wiederum den Lauf eines mächtigen Flusses verändert.

Epigonen von Diogenes können immer, wenn auch halb im Scherz, anmerken, dass die strategische Partnerschaft zwischen Russland, China und Iran, mit ihren eigenen, gut platzierten Felsen, möglicherweise zu einer gerechteren Ordnung beigetragen hat. Das ist das Schöne daran: Möglicherweise können wir diese Felsen nicht sehen, sondern nur die Auswirkungen, die sie verursachen. Was wir jedoch sehen, ist der felsenfeste jemenitische Widerstand.

Die gegenwärtige Realität zeigt, dass der US-Hegemon erneut in den Autopilot-Modus zurückgekehrt ist: bomben, bomben, bomben. Und in diesem speziellen Fall bedeutet bomben eine Neuausrichtung des Narrativs über einen Völkermord, der in Echtzeit von Israel begangen wird, dem Flugzeugträger des Imperiums in Westasien. Dennoch können Ansar Allah jederzeit den Druck erhöhen, indem sie fest an ihrem eigenen Narrativ festhalten und – angetrieben von der Macht der Asabīya – dem US-Hegemon ein zweites Afghanistan bescheren. Im Vergleich dazu werden der Irak und Syrien wie ein Wochenende im Disneyland aussehen.

Zuerst erschienen in englischer Sprache bei The Cradle.

Pepe Escobar ist ein unabhängiger geopolitischer Analyst und Autor. Sein neuestes Buch heißt "Raging Twenties" (Die wütenden Zwanziger). Man kann ihm auf Telegram und auf X folgen.

