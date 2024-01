Huthi: Russische und chinesische Schiffe sind vor jemenitischen Angriffen im Roten Meer geschützt

Der hochrangige Huthi-Beamte Mohammed al-Bukhaiti hat russischen und chinesischen Schiffen eine sichere Durchfahrt durch das Rote Meer versprochen, wo die von Iran unterstützte Gruppe in Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen Angriffe auf Handelsschiffe von Verbündeten Israels verübt.

In einem Interview, das die russische Zeitung Iswestija am Freitag veröffentlichte, betonte al-Bukhaiti, dass die Gewässer um den Jemen, die von einigen Schifffahrtsunternehmen aufgrund der anhaltenden jemenitischen Raketenangriffe gemieden werden, sicher seien, solange die Schiffe keine Verbindungen zu bestimmten Ländern, insbesondere Israel, hätten.

"Was alle anderen Länder, einschließlich Russland und China, betrifft, so ist ihr Schiffsverkehr in der Region nicht bedroht", sagte er. "Außerdem sind wir bereit, die sichere Durchfahrt ihrer Schiffe im Roten Meer zu gewährleisten, da die freie Schifffahrt für unser Land eine wichtige Rolle spielt."

Angriffe auf Schiffe, die "in irgendeiner Weise mit Israel in Verbindung stehen", würden fortgesetzt, fügte er hinzu. Die von Iran unterstützte Bewegung hat kürzlich erklärt, dass auch Schiffe, die mit den USA und Großbritannien in Verbindung stehen, Freiwild seien, nachdem die beiden Länder als Reaktion auf die wiederholten Angriffe Luftangriffe im Jemen geflogen hatten.

Die Huthi reklamierten am frühen Freitag einen weiteren Angriff auf ein US-Schiff für sich, nachdem die Vereinigten Staaten am Vortag neue Angriffe auf Huthi-Ziele gestartet hatten. Seit dem Ausbruch des Krieges im Gazastreifen am 7. Oktober haben die Huthi zahlreiche Angriffe auf die lebenswichtigen Schifffahrtswege rund um den Jemen verübt.

In dem Interview vom Freitag sagte al-Bukhaiti, dass die Schuld für die Angriffe auf die Schifffahrt bei den Schiffen liege, die die Befehle der Huthi zur Kursänderung ignorierten. al-Bukhaiti verteidigte die Kaperung der "Galaxy Leader" – eines Handelsschiffs, das mit einem israelischen Geschäftsmann in Verbindung steht – durch seine Gruppe im November als "Mahnung zur Vorsicht an alle anderen, damit sie unseren Anforderungen folgen".

