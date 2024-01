China drängt Iran zur Unterbindung der Huthi-Angriffe

Nachdem China direkt an die Huthi appelliert hatte, die Angriffe im Roten Meer einzustellen, wendet sich China nun offenbar auch an Iran. Laut anonymen Quellen befürchtet China aufgrund der aktuellen Situation eine Beeinträchtigung der "Geschäfte mit Teheran".

Quelle: AFP © Pedro Pardo

China fordert von Iran die Unterbindung der Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Schiffe im Roten Meer. Chinesische Regierungsmitarbeiter erklärten ihren iranischen Kollegen offenbar, dass sie die Geschäftsbeziehungen zu Peking gefährden würden, sollten diese die Angriffe der Huthi-Miliz nicht eindämmen. Das sagten laut dem öffentlich-rechtlichen österreichischen Sender ORF vier mit der Angelegenheit vertraute Personen aus Iran sowie ein Diplomat, wie heute bekannt wurde. Wie der Sender weiter berichtet, sollen die chinesischen Vertreter einem der Insider zufolge sinngemäß gesagt haben: "Wenn unsere Interessen in irgendeiner Weise verletzt werden, wird sich das auf unsere Geschäfte mit Teheran auswirken. Sagen Sie also den Huthis, sie sollen sich zurückhalten." Großreederei Maersk stellt Route durch Rotes Meer wegen Huthi-Angriffen ein Die chinesischen Regierungsmitarbeiter sollen jedoch keine spezifischen Bemerkungen darüber gemacht haben, wie Pekings Handelsbeziehungen mit Iran zukünftig beeinträchtigt werden könnten. China hatte zuvor auch direkt an die Huthis appelliert, die Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer zu beenden. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning hatte vergangene Woche gesagt: "Wir fordern ein Ende der Bedrohungen ziviler Schiffe, um den reibungslosen Ablauf der globalen Produktions- und Lieferketten und die internationale Handelsordnung aufrechtzuerhalten." "Oberste Priorität ist es, den Krieg im Gazastreifen so schnell wie möglich zu beenden, um zu verhindern, dass sich der Konflikt weiter ausweitet oder gar außer Kontrolle gerät", hatte Mao hinzugefügt. Auch das Handelsministerium in Peking hatte die Wiederherstellung der Sicherheit im Roten Meer gefordert. Der Appell aus Peking erfolgte, nachdem zuvor ein hochrangiger Vertreter der Huthi chinesischen und russischen Schiffen eine sichere Durchfahrt zugesichert hatte. Neben "anderen Ländern" sei ihr Schiffsverkehr in der Region nicht bedroht, hatte Mohammed al-Bukhaiti in einem Interview mit der russischen Zeitung Iswestija erklärt. Mehr zum Thema – Medienbericht: USA bitten China um Unterstützung gegen Huthi

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.